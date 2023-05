Incidente Harry e Meghan, Roberto Alessi: “Scappare dai paparazzi è da sciocchi!”/ “Diana sarebbe viva se…”

Roberto Alessi commenta l’incidente di Harry e Meghan Markle: “Sono assolutamente degli sciocchi!”

Il principe Harry e Meghan Markle hanno rischiato grosso. La notizia dell’incidente d’auto che li ha coinvolti nella serata del 16 maggio ha fatto il giro del mondo. “Il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi”, ha annunciato il portavoce della coppia nella nota diffusa, scatenando pareri contrastanti.

"Harry e Meghan? Rischiato catastrofico incidente"/ Video: "Inseguiti dai paparazzi"

Harry e Meghan Markle continuano infatti a spaccare l’opinione pubblica, come palesa anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che a noi de IlSussidiario.net dichiara il suo dissenso nei confronti dell’atteggiamento avuto dai duchi del Sussex in questa specifica occasione. “Sono assolutamente degli sciocchi! Dai paparazzi non si sfugge.” tuona infatti il celebre giornalista, “Dal momento in cui ti metti a sfuggire dai paparazzi è ovvio che questi ti inseguono. Così si crea un gioco pericolosissimo.”

Principe Harry: "Il Sun mi ha hackerato"/ "Con William stretto un accordo segreto"

Incidente Harry e Meghan, Roberto Alessi: “Se Diana non fosse fuggita dai paparazzi sarebbe ancora viva”

Inevitabile d’altronde non riportare alla mente il terribile incidente stradale che portò alla morte Diana Spencer, mamma di Harry: “Se Diana non fosse sfuggita ai paparazzi, oltretutto per che cosa visto che era già uscita su tutti i giornali, sarebbe ancora viva, così come Dodi Al-Fayed ed Henri Paul.”, sentenzia duramente Alessi.

L’analisi del direttore di Novella 2000 continua ricordando che Harry e Meghan, al momento dell’incidente, erano di ritorno dall’evento tenutosi allo Ziefgeld Theatre di Manhattan: “Sono andati a ritirare il premio, lei è stata fotografata da chiunque, poi però fuggono. Ma perché? Poi sottolineare che l’autista ha fatto del suo meglio per seminare i paparazzi, ma perché li deve seminare?” Infine fa notare: “Se hai un rapporto sereno con i paparazzi non si crea nessun problema. Non capisco questo fuggire per gestire quale privacy se vai in abito da sera a un evento pubblico. E se vuoi essere un personaggio pubblico soprattutto.”

Harry e Meghan, impero da 140 mln/ Dall'eredità di Diana al libro: tutte le ricchezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA