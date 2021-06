Incidente in A1, esplode autocisterna: due morti/ Video, inferno di fuoco a Piacenza

Gravissimo incidente mortale verificatosi quest’oggi sull’autostrada A1, quella che da Milano porta a Bologna e poi verso la Romagna, Marche e via discorrendo, arrivando fino in Puglia. Come riferisce l’edizione online di TgCom24, nel tratto fra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in direzione del capoluogo lombardo, un’automobile, un camion e un’autocisterna sono rimaste coinvolte in uno scontro, e quest’ultima ha preso fuoco.

Bassetti “Covid? Colpirà i non vaccinati in autunno”/ “Mix vaccini no agli over 60”

Le autorità sono intervenute prontamente dopo l’incidente ed hanno chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni di modo da consentire al meglio i soccorsi e nel contempo mettere in sicurezza l’intera area coinvolta. Purtroppo non sono mancati code e rallentamenti, e per tutta la mattinata il traffico locale ha subito pesanti ripercussioni. Due le vittime dell’incidente che si è registrato di preciso nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza), entrambi gli autisti dei due mezzi pesanti coinvolti, il tir e l’autocisterna.

Nino Spirlì “Io gay ma mai avuto problemi in Calabria”/ “Mussolini fu rivoluzionario”

INCIDENTE IN A1: COINVOLTE ANCHE DUE TURISTE TEDESCHE

Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il tamponamento è stato violentissimo e nello scontro è rimasta coinvolta anche un’auto con a bordo due donne tedesche, che probabilmente stavano rientrando in Germania dopo le vacanze in Italia: fortunatamente sono riuscite a scendere in tempo dal proprio mezzo prima che prendesse fuoco, mentre per i due camionisti non vi è stato nulla da fare ed entrambi sono deceduti prima dell’arrivo degli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

I vigili del fuoco hanno creato un cordone di sicurezza per spegnere l’incendio, e il tratto fra Piacenza Sud e Fiorenzuola è stato chiuso, mentre il personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha distribuito bottigliette d’acqua alle persone in coda vista l’alta temperatura. Autostrade per l’Italia consiglia di evitare la zona, e per coloro che devono spostarsi verso sud, dovranno uscire a Piacenza sud e poi rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 Emilia. Ovviamente per che è diretto verso Milano il percorso sarà inverso.

"Prove su laboratorio Wuhan da 007 Cina"/ Origine Covid, cosa c'è dietro indagine Usa





© RIPRODUZIONE RISERVATA