Incidente in A1 in Emilia: 1 morto, 6 feriti/ Fiamme e lunghe code in autostrada

Incidente in A1 in Emilia nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno 2022, nel tratto di autostrada tra Modena Sud e Valsamoggia (chilometro 183), chiuso al traffico nelle prime ore successive al sinistro in entrambi i sensi di marcia. Il tragico bilancio è di un morto (camionista) e sei feriti, tra cui un bambino. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero rimasti coinvolti nello schianto un’auto e due mezzi pesanti e, in particolare, uno dei camion si sarebbe ribaltato, perdendo parte del suo carico – candeggina – e innescando un principio d’incendio, spento da squadre dei vigili del fuoco di Bologna e Modena.

Come riporta Sky Tg24, oltre ai pompieri sono intervenuti i soccorsi, i sanitari e i meccanici, la Polizia Stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Ancora nel pomeriggio odierno, alle 16.24, il portale telematico di Autostrade segnalava traffico rallentato tra bivio A1/A14 Bologna-Taranto e Modena Sud per ripristino incidente. Ai viaggiatori incolonnati sono state distribuite bottigliette d’acqua per via dell’ondata di calore che in questi giorni sta investendo l’Italia.

INCIDENTE IN A1: DANNEGGIATA ANCHE L’AUTOSTRADA

A proposito dell’incidente in A1, scrive Sky Tg24, “a causa del danneggiamento delle barriere centrali il traffico in direzione Milano circola comunque su tre delle quattro corsie disponibili e si registrano tre chilometri di coda. Sono invece ancora in corso le operazioni di recupero dei mezzi pesanti e il ripristino della viabilità nel tratto in direzione Bologna dove ci sono code di nove chilometri in corrispondenza dell’uscita di Modena Nord e di dieci chilometri in corrispondenza dell’uscita di Modena Sud”.

Peraltro, poco più avanti, risalendo verso nord, in questi minuti si segnala un incolonnamento tra Fiorenzuola e Fidenza per alcuni materiali dispersi.











