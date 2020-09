Incidente in A12: tir si ribalta in galleria a Genova/ 5 km di coda, traffico in tilt

Un incidente spettacolare, fortunatamente senza conseguenze gravi, si è verificato quest’oggi sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Nel tratto fra Recco e Genova Nervi, in direzione del capoluogo ligure, un tir si è ribaltato, paralizzando completamente il traffico. L’episodio, come riferito dai colleghi de IlSecoloXIX, si è verificato di preciso all’interno della galleria “Monte Moro”, all’altezza del chilometro 13.8 dell’A12. Il tratto interessato è stato immediatamente chiuso dalle autorità poi riaperto attorno alle ore 15:45, dopo che il mezzo pesante è stato spostato dalla strada e la carreggiata ripulita dai detriti. Pesantissime le ripercussioni sul traffico autostradale, dove fino a poco fa si registravano cinque chilometri di coda in direzione Genova, ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Agli utenti che da Sestri Levante si dirigono verso Genova, è consigliato uscire a Recco, per poi proseguire lungo la viabilità ordinaria sulla SS Aurelia, e quindi rientrare in A12 all’entrata di Nervi.

INCIDENTE A12: TIR SI RIBALTA IN AUTOSTRADA. IN A5 MORTA UNA PERSONA

Non è ben chiaro cosa sia accaduto al mezzo pesante, che si è ribaltato mettendosi di traverso in galleria. L’incidente non ha provocato il ferimento del camionista, e non ha visto alcun auto o altro mezzo coinvolto. Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, si sono recati gli uomini della polizia stradale, nonché l’ambulanza del 118, e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Da segnalare anche un altro incidente stradale, questa volta mortale, avvenuto poco dopo le ore 13:00 di oggi pomeriggio, sull’autostrada A5, quella che collega il capoluogo del Piemonte, Torino, ad Aosta, in Valle d’Aosta, e viceversa. Come si può notare dalle foto pubblicate in rete, due auto sono rimaste coinvolte, e la loro folle corsa è terminata fuori dalla sede autostradale, in un campo. Una persona è morta mentre due sono rimaste ferite: al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ne tanto meno la dinamica dello scontro fatale.



