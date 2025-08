Lungo l'Autostrada A1 un incidente spaventoso: un camion ha saltato la corsia ed è finito contro un'ambulanza e non solo, il bilancio

Un incidente gravissimo si è verificato stamane sull’autostrada A1: un camion ha “saltato” la corsia finendo nella corsia di marcia, uccidendo tre persone e ferendone altre 18. L’episodio, riportato da Rai News, si è verificato di preciso in Toscana, fra Arezzo e Valdarno, e nello scontro, oltre al mezzo pesante, sono rimaste coinvolti anche 3 auto, un’ambulanza e un caravan, per un bilancio che sembra quasi un bollettino di guerra.

Oltre alle 3 vittime (tutte a bordo dell’ambulanza) vi sono infatti 18 persone, di cui 10 in codice 1, che significa emergenza, più altri 4 in codice 2 e una persona invece in codice 3, la gravità più leggera. Sul posto, a seguito del gravissimo incidente, si sono recati ben due elicotteri Pegaso oltre ad alcuni mezzi di soccorso provenienti da Firenze e un’automedica invece in arrivo da Arezzo. Ovviamente non sono mancati gli uomini della polizia stradale e i vigili del fuoco, per un dispiegamento di forze davvero imponente, commisurato ovviamente all’incidente.

INCIDENTE IN AUTOSTRADA A1, IL CORDOGLIO DI GIANI

A morire sono stato i due volontari a bordo dell’ambulanza più il paziente che stavano trasportando, così come fatto sapere da Eugenio Giani, il governatore della regione Toscani, che ha voluto manifestare la sua vicinanza alle famiglie delle vittime via Telegram. L’incidente autostradale ha paralizzato il traffico con code in entrambe le direzioni, precisamente due chilometri per chi procede verso sud, verso Roma, e altre 3 km invece in direzione di Bologna.

Si consigliano quindi dei percorsi alternativi, che in ogni caso vengono comunicati dal navigatore. Quanto avvenuto stamane sull’A1 è uno degli incidenti più gravi di quest’anno, e pone degli interrogativi su cosa sia accaduto: come ha fatto il camion a saltare la corsia? I guard rail sono messi appositamente per evitare che ciò accade e sono testati ad alte velocità e a impatti devastanti, di conseguenza non dovrebbero essere superati con così tanta facilità.

