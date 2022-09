Incidente in tangenziale Sud a Torino: auto contro tir/ A55: feriti mamma e figlio

Terribile incidente in tangenziale sud a Torino nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 settembre 2022. Lungo la carreggiata che avvolge il capoluogo sabaudo si sono infatti scontrati un’auto, una Opel Agila con a bordo madre e figlio, e un tir. L’impatto ha avuto luogo all’altezza dello svincolo Sito Interporto, uscita “condivisa” dai Comuni di Rivalta di Torino, Orbassano e Rivoli. Stando a quanto filtrato dalle prime ricostruzioni, che hanno trovato spazio sulle testate locali, parrebbe che il mezzo pesante abbia subìto la foratura di una gomma, perdendo così aderenza sull’asfalto. L’autista, con il camion fuori controllo, non ha potuto in alcun modo evitare di travolgere l’autovettura, che sembra che fosse in panne sulla corsia emergenziale.

“La Stampa”, sulla sua edizione digitale, riferisce che attualmente il bilancio è di tre feriti e “la più grave è la donna alla guida della vettura, portata al Cto, mentre il figlio è stato trasportato in condizioni serie al Regina Margherita. Per estrarli dalle lamiere contorte c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco. Ferito anche l’autista del tir, che però non preoccupa per gravità delle condizioni di salute”. Quest’ultimo è stato trasferito in ospedale, al “San Luigi” di Orbassano.

INCIDENTE IN TANGENZIALE A TORINO: SECONDO SINISTRO ALLO SVINCOLO DI DEBOUCHÈ

A seguito del violento incidente avvenuto a Torino sulla tangenziale sud, la circolazione è rimasta completamente bloccata per un lungo periodo di tempo, con obbligo di uscita allo svincolo Allamano, e si sono registrati rallentamenti anche nella direzione opposta, a causa di coloro che cercavano di capire dal proprio abitacolo cosa fosse avvenuto. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sopra menzionati vigili del fuoco, la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari Ativa.

“Torino Today” ha aggiunto che sulla tangenziale, allo svincolo sud di Debouchè, si è verificato un secondo incidente, con una Honda Jazz che è letteralmente finita nella scarpata, pare senza che la sua conducente rimediasse gravi conseguenze dal punto di vista della salute.

