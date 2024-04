Incidente Isola dei famosi 2024, Greta Zuccarello contro Rosanna Lodi: “Colpita in testa”/ Lite nella notte

Isola dei famosi 2024, incidente per Greta Zuccarello colpita da Rosanna Lodi: “Mi hai tirato un sacco in testa”

Liti, screzi, discussioni e malumori non mancano in questa edizione dell’Isola dei famosi 2024 ed anche gli ultimi arrivati non sono esenti da scontri. La scorsa notte, infatti, è scoppiata una violenta lite tra Greta Zuccarello e Rosanna Lodi scatenata da un piccolo incidente. Andando con ordine, infatti, l’esperta di cucina durante la notte del 25 aprile era incaricata di tenere vivo il fuoco insieme ad altri naufraghi. Tuttavia la situazione si è fatta più complessa quando è iniziato a piovere, nella concitazione Rosanna spostando un sacco ma ha inavvertitamemte colpito Greta Zuccarrello che è sbottata.

C’è stata, quandi, un’accesa lite tra Greta Zuccarello e Rosanna Lodi a causa dell’incidente con l’ex volto di Avanti un altro che ha urlato alla chef: “Piano Rosi, mi hai tirato il sacco in testa.” In seguito la Lodi, delusa dal suo comportamento, si è sfogata in confessionale: “Ha detto “Ahia, mi hai svegliato”. Io le ho detto: “Greta, sono fuori che sto cercando di salvare il fuoco con gli altri anche per te, che sei qua sdraiata che te la dormi e non ti sei neanche alzata”. La sua rispostaccia non mi è piaciuta.”

Lite tra Greta Zuccarello e Rosanna Lodi all’Isola dei famosi: nessun chiarimento per le due

Dopo la discussione Rosanna Lodi ha cercato di chiarirsi con Greta Zuccarello ma senza riuscirsi. “A me dispiace se ti ho presa con il sacco. Comunque si risponde diversamente” ha ammesso la naufraga dell’Isola dei famosi 2024 ma di tutta risposta Greta è rimasta ferma nella sua posizione. Ha replicato che dato che stava dormendo “ho risposto così”. Rosanna a questo punto ha insistito: “C’è chi ha tenuto il fuoco vivo per tutti e chi non si è proprio svegliato, chi non si è alzato”.

Greta ha rimarcato che hanno dei turni, per questo lei quella notte poteva permettersi di dormire. Lodi ha replicato che lei era sveglia e stava dando una mano, nonostante non fosse il suo turno aggiungendo: “Cosa vuol dire che non era il tuo turno. Se viene giù il diluvio universale con Noè e con tutti gli animali, tu cosa fai? Dormi lo stesso? Guarda che il fuoco serve anche a te. Si può rispondere in un modo diverso, soltanto questo.”











