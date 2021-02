Incidente Ivana Spagna: “Il motore dell’auto si è bloccato”/ Il ricordo del grande spavento e quel sogno…

Ivana Spagna ha vissuto momenti di vera paura a causa di un incidente in autostrada. A raccontarlo, nel 2018, nel salotto di Pomeriggio 5, fu la stessa artista che oggi, mercoledì 3 febbraio, sarà tra gli ospiti di Serena Bortone nel salotto del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”. L’incidente in cui fu coinvolta Ivana Spagna avvenne in autostrada. “Mentre ero in autostrada per andare a lavoro si sono svitati i bulloni di una ruota cambiata una settimana prima. La macchina è andata in protezione, ha bloccato il motore. Mi sono fermata che tremavo”, raccontò l’artista nel salotto di Barbara D’Urso ricordando la paura vissuta in quel momento. A salvarla fu il colore dell’auto sulla quale viaggiava. “Ho chiamato la polizia, che è arrivata quasi subito. Per fortuna avevo un macchina bianca, i camion che passavano sono riusciti a schivarmi all’ultimo grazie al colore della mia auto”, raccontò ancora.

INCIDENTE IVANA SPAGNA: IL SOGNO PREMONITORE

Prima dell’incidente, Ivana Spagna aveva fatto un sogno premonitore che, poi, stando a quello che ha più volte raccontato la stessa artista, si è avverato con l’incidente in cui è rimasta coinvolta. Mentre ricordava quel momento, ai microfoni di Barbara D’Urso, nel 2018, la cantante raccontò i dettagli di quel sogno premonitore e del successivo incidente spiegando che “se farò un altro sogno del genere in futuro chiamerò un taxi”. Nel salotto di Serena Bortone, la cantante racconterà altri dettagli del terribile incidente? Sempre con il sorriso, la cantante ha spesso parlato dei dolori della sua vita e delle esperienze vissute tra le quali l’incidente è una delle più brutte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA