Incidente Jerome Boateng/ Foto, illeso il difensore del Bayern: auto danneggiata

Grande spavento per Jerome Boateng nella tardo pomeriggio di ieri: il difensore centrale del Bayern monaco infatti è incappato in un bruttissimo incidente stradale, da cui per fortuna però il tedesco è uscito praticamente illeso. A riportare la notizia è stato il canale tedesco TVO che tramite un Tweet sul proprio profilo ufficiale, ha informato tifosi e appassionati dall’accaduto. Secondo quando ci riporta il media tedesco, Jerome Boateng avrebbe perso il controllo della propria vettura, una Mercedes, mentre era sull’autostrada A9 a Selbitz: pare che il giocatore bavarese stesse ritornando a casa dopo una visita al figlio. Per fortuna però Boateng (fratellastro del più noto in Italia Kevin Prince Boateng, ex giocatore di Milan e Fiorentina) non ha subito alcuna ferita e pare stare bene: solo un grande spavento dunque per il giocatore di Hand Dieter Frick, che pure in passato pareva prossimo a sbarcare anche in Italia.

INCIDENTE JEROME BOATENG: DANNI INGENTI ALL’AUTO

Dunque nulla di grave per Jerome Boateng, uscito illeso dal brutto incidente automobilistico che lo ha visto protagonista ieri pomeriggio sulle autostrade tedesche: non si può però dire lo stesso per la sua auto. Come ben vediamo dalla foto dell’incidente pubblicata ieri pomeriggio sempre sul profilo Twitter del canale tedesco TVO, la sua vettura sportiva è andata violentemente a schiantarsi contro un guard rail e ha riportato parecchi danni. Per TVO per la precisione i danni riportati alla Mercedes ammonterebbero circa a 25000 euro. Non solo. Pare che al momento dell’incidente l’auto di Jerome Boateng montasse pneumatici estivi: decisamente non i migliori considerando che in Bavaria negli ultimi giorni ha pure nevicato. Comunque per fortuna tutto si è risolto con un solo danno economico per Boateng e tanta paura.

INCIDENTE JEROME BOATENG, FOTO





