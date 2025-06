Incidente Jovanotti, rovinosa caduta in bici a Santo Domingo per il cantante nel 2023. Poi due operazioni e una lentissima ripresa

Un brutto incidente in bici ha fermato per diversi mesi Jovanotti, che solamente dopo due interventi e tanta riabilitazione è tornato a camminare come prima. Il cantante, sempre energico e mai domo, anche in vacanza non perde occasione per fare sport ed esplorare. Come quando appunto, due anni fa, in vacanza a Santo Domingo è caduto rovinosamente dalla bicicletta e si è rotto clavicola e femore. Ad annunciarlo era stato proprio lui con dei video pubblicati su TikTok nei quali annunciava di essere caduto dalla bici e di essersi rotto clavicola e femore in tre punti. Il giorno dopo la caduta, il cantante è stato operato, ma non è bastato: anche una volta tornato in Italia, infatti, si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento.

Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti: come sta dopo la malattia/ "Ufficialmente guarita"

L’incidente di Jovanotti è avvenuto mentre passeggiava in bici tra le piantagioni di canne da zucchero: un paesaggio splendido che lo ha visto cadere a terra in maniera scomposta. Soccorso immediatamente dalle persone del posto, Jovanotti è stato ricoverato in un ospedale di Santo Domingo ed è stato poi operato, con un chiodo in titanio inserita nel femore. Dopo la prima operazione non riusciva come avrebbe dovuto, Jovanotti è stato operato nuovamente in Italia: all’operazione ha fatto seguito una lunghissima riabilitazione.

Bernardo Cherubini: “Litigato con mio fratello Jovanotti per una chitarra”/ “Non ci siamo parlati per 5 anni”

Incidente Jovanotti: “Ho rischiato di morire”

Se l’incidente di Jovanotti non è stato così grave da fargli rischiare la vita, non si può dire lo stesso di quanto accaduto dopo. Come spiegato infatti dal cantante, i medici erano già pronti per la rianimazione perché ha rischiato di morire per setticemia. In sala operatoria, come raccontato al Corriere della Sera, ha preso un batterio “che stava rosicchiando l’osso. La gamba era più corta” ha rivelato il cantante, che lentamente ha dovuto reimperare a camminare. Mesi e mesi di riabilitazione, infatti, per il cantante, che non ha vissuto affatto un periodo semplice.