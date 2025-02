Kekko Silvestre dei Modà ha avuto un incidente a Sanremo 2025: come sta e cosa è successo davvero

C’è chi l’ha definito il nuovo Squid Game, fatto sta che il Festival di Sanremo 2025 è iniziato non nel migliore dei modi. A poche ore dall’inizio della nuova kermesse si sono infortunati ben due cantanti in gara e in modo serio e, per entrambi, a causare l’incidente è stata la ben nota (e giustamente temuta) scalinata dell’Ariston. Uno degli infortunati è Kekko Silvestre, il frontman dei Modà, a causa di una caduta dalle scale dietro le quinte del palco e dalle importanti conseguenze.

Si è parlato di una “lieve contusione a livello del torace”, che ha impedito al cantante di essere presente sul Green Carpet di Sanremo alla vigilia della partenza della nuova edizione. La band ha infatti sfilato senza di lui, che ha dato priorità al riposo in vista dell’esibizione di questa sera. Il che rende chiaro che l’entità dell’infortunio non è certamente banale.

A rischio l’esibizione dei Modà durante la prima serata di Sanremo 2025? Fan in allarme

Un fatto che ha fatto sorgere nei fan dei Modà il timore che il frontman non riesca ad esibirsi nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Ma c’è realmente questa possibilità? Al momento sembra esclusa, non solo perché il cantante sta prendendo ogni tipo di precauzione per essere sul palco in piedi e in grado di esibirsi, ma anche perché ha comunque partecipato alle prove dopo l’incidente.

A testimoniarlo è stata Selvaggia Lucarelli in una story postata su Instagram proprio durante le prove dei Modà: “Comunque lui acciaccato sta provando”, ha scritto la giornalista, che sarà tra i volti del Dopofestival. Non resta che aspettare l’esordio, ormai attesissimo, della band al Festival di Sanremo 2025, per scoprire se i timori dei fan saranno finalmente scacciati.

