Incidente Lago di Braies di “Un passo dal cielo”/ Famiglia inghiottita dai ghiacci, neonato grave

Incidente Lago di Braies: sette persone sprofondate nel lago di “Un passo dal cielo”

Sono ben tre gli incidenti che si sono verificati sul lago di Braies, in Trentino Alto Adige, il lago della famosa serie tv della Rai “Un passo dal cielo”. C’è stato bisogno di richiedere l’aiuto del soccorso alpino che, subito dopo il primo intervento, è riuscito a scongiurare l’ipotermia di coloro che sono precipitati al di sotto del ghiaccio in fase di scioglimento. Oggi ben sette persone tra cui un neonato di 7 mesi, trasportato d’urgenza all’ospedale di Innsbruck.

La primavera arriva lentamente, ma porta con sé i pericoli che possono manifestarsi nei luoghi turistici di montagna. Ed è così che una famiglia milanese letteralmente sprofondata al di sotto dei ghiacci disciolti, lungo il lago di Braies, in Trentino Alto Adige. In questa prima famiglia soccorsa dagli alpini, è precipitato anche un bambino di 7 mesi. La concitazione e la paura deve essere stata tanta, da attirare altre persone che sono finite per sprofondare nei ghiacci del lago, nel tentativo di salvare il piccolo.

Lago di Braies: il terzo incidente

Si tratta del terzo incidente dal periodo pasquale, la prima persone infatti ad essere inghiottita dalle acque ghiacciate è stata una donna che passeggiava insieme al suo cane. Gli aiuti sono stati richiesti dopo che anche il marito sessantenne e la figlia trentenne, sono caduti nel tentativo di soccorrere la donna.

Tutti e tre sono stati recuperati e portati all’Ospedale di San Candido, dove sono state riscontrate leggere ferite ed un inizio di ipotermia. Anche tre turisti di Udine sarebbero inoltre precipitati nelle acque e salvati da alcuni passanti ma, avrebbero rifiutato il trasferimento in ospedale.

