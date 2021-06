Incidente Lago di Como, scontro tra barche: morto 22enne/ Salma a riva, 2 feriti

A distanza di pochi giorni dall’ultimo incidente, nel pomeriggio di oggi si è registrato un nuovo scontro tra barche in Lombardia. Teatro della tragedia, il lago di Como, come riferisce Fanpage.it. Tre le persone le quali sarebbero state coinvolte nell’incidente tra imbarcazioni, di cui un ragazzo di appena 22 anni avrebbe perso la vita. Altri due giovani invece sarebbero rimasti feriti, come reso noto dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, i pompieri avrebbero già provveduto a individuare e recuperare la salma della vittima riportata a riva.

Secondo le primissime informazioni sull’incidente nautico, questo sarebbe avvenuto al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina. Ignote al momento le condizioni di salute delle altre due persone coinvolte rispetto alle quali si apprende solo che si tratta di due ragazzi. I tre si trovavano a bordo di due differenti motoscafi. Stando alla ricostruzione, pare che ino dei due fosse adibito a sci nautico e trasportasse dieci ragazzi.

LAGO DI COMO, SCONTRO TRA BARCHE: UN MORTO E DUE FERITI

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra due barche sul lago di Como avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori che hanno prestato le prime cure e completato il trasferimento in ospedale. Alle forze dell’ordine il delicato compito di fare luce su quanto accaduto e riconoscere le eventuali responsabilità. L’incidente di oggi è il secondo in pochi giorni dopo quello avvenuto sul lago di Garda lo scorso sabato e che ha provocato le morti di Greta e Umberto. I due erano sulla loro imbarcazione quando sarebbero stati travolti da un motoscafo con a bordo due turisti tedeschi che hanno poi affermato di non essersi accorti di nulla. Il 37enne Umberto sarebbe morto sul colpo mentre la donna sarebbe annegata. Uno dei due indagati è stato sottoposto all’alcol test mentre il secondo si sarebbe rifiutato. Ed a fare scalpore nelle ultime ore sarebbero le foto pubblicate dal quotidiano Bild che li ritrae con delle bottiglie di champagne.

