Incidente Lamborghini Roma/ Avv Matteo Di Pietro: “Non è fuggito all’estero è in Italia”

A Mattino Cinque News ampio spazio di nuovo all’incidente della Lamborghini Urus a sud di Roma che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni, a bordo di una Smart Four For con la mamma e la sorellina. Negli ultimi giorni sono circolanti tante notizie in merito alla vicenda, e si è persino detto che Matteo Di Pietro, il 20enne alla guida accusato di omicidio stradale e trovato positivo alla cannabis, fosse all’estero, in Spagna. L’avvocato Francesco Consalvi, il legale dello stesso giovane youtuber, ha però smentito seccamente la vicenda parlando con i microfoni di Mattino Cinque News. L’inviato del talk di Canale 5 ha infatti conversato brevemente al telefono con lo stesso legale che ha dichiarato che “Matteo Di Pietro si trova in Italia, non è all’estero”, smentendo quindi bruscamente la notizia.

L’avvocato Lanzo, in collegamento con Mattino Cinque News, ha aggiunto: “L’avvocato deve riferire assolutamente quello che il cliente gli ha comunicato – ha detto in merito alla smentita della ‘fuga’ all’estero di Matteo Di Pietro – e saranno in contatto costante viste le circostanze quindi non abbiamo dubbi… se lui fosse veramente all’estero sarebbe un problema di rapporto di fiducia fra cliente e difensore, ma a quel punto sarebbe gravissimo. La responsabilità sarebbe solo del ragazzo in questo caso a meno che non vi siano prove che l’avvocato fosse a conoscenza”.

INCIDENTE LAMBORGHINI, PANICUCCI: “QUESTO ATTEGGIAMENTO…”

Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino Cinque News, ha quindi commentato, rimproverando un po’ il legale del giovane youtuber: “L’avvocato appare molto nervoso e contrariato invece dovrebbe avere una posizione più accogliente visto che ha perso la vita un bimbo di 5 anni”.

Ricordiamo che al momento si sta continuando ad indagare sull’incidente avvenuto a Roma con la Lamborghini Urus, per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto ed eventuali responsabilità. Diverse le indiscrezioni che però non sono state per ora confermate, a cominciare dalla velocità a cui stava andando la Lamborghini Urus, superiore ai 100 km/h.

