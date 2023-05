Incidente Leclerc: Ferrari a muro a Miami/ Video F1: testacoda in curva 7 e schianto

Charles Leclerc cercava la pole a Miami, invece ha trovato il muro. Si sono concluse nel peggiore dei modi le qualifiche per il pilota della Ferrari, che stava andando molto forte quando è finito fuori strada in curva 7 ed è stato protagonista di un incidente. Probabilmente proprio perché stava tentando il tutto per tutto. Infatti, nel primo tentativo della Q3 il rivale Max Verstappen aveva commesso un doppio errore, per il quale era tornato ai box senza registrare alcun tempo. Leclerc, andato a sua volta lungo in frenata, rischiando di andando a sbattere, era riuscito in extremis a salvarsi e a tagliare il traguardo, centrando la settima posizione, che è quella da cui partirà domani sulla griglia di partenza.

A tre minuti dal termine tutti i piloti sono rientrati in pista, con le Ferrari davanti alle Red Bull. Leclerc ha quindi provato a dare tutto, ma ha concluso la propria corsa contro il muro dopo un testacoda. Inevitabile la bandiera rossa, che ha concluso anzitempo le qualifiche. Quindi, Verstappen non è riuscito a registrare alcun tempo. Involontariamente, Leclerc ha fatto un regalo a Perez, che si è preso la pole position.

INCIDENTE LECLERC: NUOVO ERRORE DOPO LE LIBERE

Aveva chiesto di uscire prima di tutti proprio per non rischiare di restare invischiato nel traffico, ma la fretta ha giocato brutti scherzi a Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha impattato col posteriore contro il muro a Miami. Un altro incidente dopo quello nelle prove libere. Dopo aver mostrato una buona performance sul giro secco e qualche difficoltà nel passo gara, aveva commesso un errore in curva 7, con la vettura che lo ha tradito al retrotreno. Un errore pesante, ripetuto anche nelle qualifiche, a conferma che la gestione del posteriore è complicata per il Cavallino. Nel caso dell’incidente odierno ha pesato anche l’approccio aggressivo di Leclerc, che ha tagliato il cordolo come Max Verstappen, ignorando evidentemente che la reazione della Ferrari è diversa da quella della Red Bull: ha iniziato a saltellare, perdendo il carico e il controllo. Infatti, ha perso il controllo, andando in testacoda e finendo la corsa a muro. Grande delusione, confermata dalla sua reazione, con le mani sbattute sul volante.

Charles Leclerc's incident in Q3. It hurts. pic.twitter.com/FfKTldqLCj — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 6, 2023













