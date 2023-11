Incidente Leclerc: Ferrari a muro durante giro di formazione/ Video Gp Brasile F1: “Vado a Lourdes”

Non è neppure cominciata la gara di Charles Leclerc in Brasile. Il Gp di F1 è finito prima di cominciare per il pilota della Ferrari, perché è stato protagonista di un incredibile incidente durante il giro di formazione. Il monegasco è andato a sbattere contro le protezioni, danneggiando l’ala della sua monoposto. Doveva partire dalla seconda posizione, in prima fila vicino alla Red Bull dell’olandese campione del mondo Max Verstappen, invece non è neppure arrivato sulla griglia di partenza. «Perché sono così sfortunato?», ha chiesto disperato durante il team radio.

Classifica Formula 1 2023/ Mondiale piloti e costruttori Gp Brasile: sempre Max, Norris in volo! (5 novembre)

Il 26enne non ha commesso, infatti, alcun errore alla guida della monoposto del Cavallino, ma è stato vittima di un problema al sistema idraulico della vettura. «Non so dire cosa sia successo. Ho perso l’idraulica del volante e le gomme posteriori si sono bloccate: non potevo più fare niente», ha raccontato Charles Leclerc poi ai microfoni di Sky Sport. «Mi dispiace, fa un po’ male. Forse un viaggio a Lourdes aiuterebbe», ha aggiunto, provando a tirare fuori anche un po’ di ironia.

Diretta Formula 1/ Gp Brasile: Verstappen ha vinto! Norris e Alonso sul podio, sesto Sainz (5 novembre 2023)

LECLERC DISPERATO “NON SO COSA FARE”

Charles Leclerc ha poi confermato che avrebbe voluto approfittare di un’interruzione del Gp del Brasile di F1, a causa di un altro incidente, per prender parte alla gara, ma il permesso gli è stato negato. «Dopo la bandiera rossa avevamo pensato di ripartire per finire la gara ma non ce lo hanno permesso», ha aggiunto il pilota della Ferrari a Sky Sport. Da notare che quando gli sono stati chiesti i dettagli dell’incidente, Leclerc ha prima chiesto all’addetta stampa se poteva dire che problema ha avuto. «Posso dire i dettagli? No. Ok. Ho perso l’idraulica del volante, quindi le ruote posteriori sono andate in bloccaggio per un fatto di sicurezza sul motore».

Diretta Formula 1/ Verstappen vince la Sprint davanti a Norris e Pérez! (Gp Brasile, 4 novembre 2023)

Non ha neppure potuto sfruttare la bandiera rossa per ripartire. «Sono arrabbiato. Mi dispiace tanto quanto accaduto perché tutto il weekend era stato impostato per fare bene oggi, invece torno a casa dopo 3 curve. Mi fa male e basta». Leclerc è apparso sconsolato: «Non so cosa fare. Io do tutto quando metto il casco. Tutti sanno che do il 150%, ma… fa male! Ne parleremo con il team e niente».

VIDEO INCIDENTE LECLERC DURANTE GIRO DI FORMAZIONE

Ferrari di Leclerc a Interlagos nella volta di presentazione, ma che cosa 😡 pic.twitter.com/aiEl6NCMNh — Marco Polo ♂️♀️ (@BrasilianUomo) November 5, 2023

“PORQUE TENGO TANTA MALA SUERTE” 😭😭😭😭pic.twitter.com/rwWrCNrYtl — Charlismo Argento¹⁶ 🇦🇷 ⭐️🌟⭐️ (@LeclercArgento) November 5, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA