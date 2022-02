Incidente Legnaro oggi: morto 17enne/ Tragico schianto contro il muro di una casa

Drammatico incidente a Legnaro (Padova) oggi, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita finendo fuori strada con la sua automobile, una Opel Corsa, lungo la strada statale 516 Piovese. Il tragico schianto è avvenuto alle 4 della mattinata odierna, domenica 6 febbraio 2022, e, come riferisce il “Corriere della Sera”, il veicolo avrebbe dapprima impattato contro i muri di cinta di alcune abitazioni, per poi impennarsi e finire la propria corsa contro una casa. Il giovane, residente nella vicina Padova, sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. In base alle ricostruzioni eseguite sino a questo momento, si legge sul “Corriere”, l’adolescente “forse anche per l’eccessiva velocità, ha sbandato, finendo oltre la carreggiata, contro una serie di muri di cinta delle case che affacciano lungo la statale e che avrebbero fatto come da trampolino per l’utilitaria, che ha impennato e che ha finito la corsa contro un’abitazione, in un ammasso di lamiere”.

INCIDENTE LEGNARO OGGI: IL GIOVANE ALLA GUIDA NON AVEVA ANCORA LA PATENTE

In relazione all’incidente di oggi a Legnaro, fonti locali riferiscono che i soccorsi sono intervenuti in maniera tempestiva, allertati da alcuni residenti svegliati di soprassalto dal boato, però si sono purtroppo rivelati inutili. A convogliare sul luogo dell’incidente sono stati, dice il “CorSera”, “l’ambulanza del Suem 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi e che hanno informato il pubblico ministero di turno, il quale ha dato il nullaosta alla rimozione della salma, poi trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Piove di Sacco”.

In più, gli stessi agenti “stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto e di capire inoltre a chi appartenesse l’auto e come il minorenne abbia potuto mettersi alla guida, nel cuore della notte, non avendo ancora conseguito la patente”.



