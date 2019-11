Incidente Leone, Chiara Ferragni e Fedez al pronto soccorso / “Persi 20 anni di vita”

Piccolo incidente per Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Lo hanno comunicato i due influencer attraverso dei video pubblicati sulla pagina Instagram di Chiara. Proprio nelle ultime ore il picccolo si sarebbe ferito con un battiscopa, spaventando i genitori e costringendoli a recarsi velocemente al pronto soccorso di Milano. Per fortuna si è trattato solo di uno spavento; Chiara Ferragni ha deciso di annullare una live social nella quale avrebbe interagito coi suoi fan, rispondendo alle domande relative al suo ultimo film. Chiara Ferragni e Fedez hanno dunque trascorso l’intersa serata con il piccolo Leone, annullando pure il viaggio in Lapponia che avevano programmato per questo periodo. Il video pubblicato dalla Ferragni ha fatto il giro dei social; logicamente è apparsa molto preoccupata per le condizioni di salute del figlio, anche se Fedez ha minimizzato il tutto, di fatto tranquillizzando i fan più apprensivi: “Detto così sembra tragica! Sta bene, sembra un pallone da basket ora ma sta bene”.

Fedez e Chiara Ferragni su Instagram: Leone si è fatto male

Fedez e Chiara Ferragni hanno raccontato quanto accaduto direttamente sui propri profili social, sia per tranquillizzare i fan, sia per fare un po’ di ordine sulle condizioni di Leone. Chiara Ferragni è apparsa scossa e spaventata, anche se consapevole di aver avuto a che fare solo con un semplice incidente domestico. Nella storia pubblicata su Instagram ha condiviso coi fan lo spavento per Leone: “Ciao ragazzi, so che vi avevo promesso il Q&A di Chiara Ferragni Unposted, però non riesco a farlo oggi, lo farò domani, non riusciamo neanche a partire per la Lapponia. Ho perso 20 anni di vita, Leone sta bene, però praticamente è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte. E l’abbiamo dovuto portare al pronto soccorso, gli hanno dato sei punti e basta. Sta bene adesso. È stato un pomeriggio intenso, però sta bene”. Tanti cuoricini e like da parte dei fan, che hanno fatto sentire la propria vicinanza a tutta la famiglia Ferragni e al piccolo Leone, che come confermato da papà Fedez sta benissimo.

