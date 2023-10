Incidente Magnussen: Haas contro le barriere/ Video F1: rottura sospensione e monoposto a fuoco

Incidente spaventoso nel Gran Premio del Messico 2023 di Formula 1 con Kevin Magnussen suo malgrado protagonista. Il pilota danese ha perso il controllo della Haas nella zona dello “snake”, il secondo settore del circuito. Alla base dell’incidente c’è la rottura della sospensione posteriore sinistra. Di conseguenza, il pilota ha urtato violentemente le barriere.

Inizialmente la direzione gara aveva deciso di far entrare la safety car, al 34esimo giro dei 71 previsti, ma a causa dei grossi danni causati dalla vettura del danese, in particolare alle protezioni, è stata esposta la bandiera rossa, quindi la gara è stata sospesa, per poi riprendere dalla griglia di partenza, con una nuova procedura e la classifica del giro citato. Fortunatamente Magnussen è uscito sulle sue gambe dalla monoposto, che tra l’altro poco dopo ha subito anche un principio di incendio.

INCIDENTE MAGNUSSEN E BANDIERA ROSSA: COS’E’ SUCCESSO

Inizialmente si è ipotizzato un problema al tirante dello sterzo, in particolare anteriore destro. Le immagini avevano mostrato un sovrasterzo di Magnussen all’uscita dall’ultima curva. Successivamente è stato chiarito che il problema riguardava la sospensione l’apertura del tirante della posteriore sinistra. Subito dopo l’incidente, è cominciata la sistemazione della barriere ed è stata rimossa la Haas di Magnussen, soprattutto dopo che è stato domato il principio di incendio. Il pilota, apparso claudicante dopo il violento impatto con le barriere al Gp del Messico di F1, è sceso comunque dalla monoposto senza l’aiuto di nessuno.

here’s the magnussen crash nothing he could do there scary fail pic.twitter.com/z3vokItC3W — kd🚀 (RICC P4) (@mercsogyny) October 29, 2023













