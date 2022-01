Incidente Manuel Bortuzzo/ “Miei aggressori? Provo pietà, si commentano da soli”

INCIDENTE DI MANUEL BORTUZZO, LA SPARATOIA CHE LO HA RIDOTTO IN SEDIA A ROTELLE

La vita di Manuel Bortuzzo è stata sconvolta in maniera drammatica il 3 febbraio 2019 a causa di uno scambio di persona. Fu raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato alla periferia di Roma, un incidente per il quale ora è su una sedia a rotelle. È infatti rimasto paralizzato per una lesione al midollo. “Non mi chiedo il perché di quello che è successo. Per i miei aggressori provo pietà. Sono persone che si commentano da sole. In questi casi l’indifferenza è la migliore arma che si possa utilizzare”, dichiara a Verissimo nella puntata che andrà in onda oggi, in cui ripercorrerà la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021.

Quella sera Manuel Bortuzzo era andato ad un compleanno. Lui e i suoi amici volevano bersi una cosa, ma delle persone cominciarono a scappare. “Io sono andato dall’altra parte della strada a prendere le sigarette ad una macchinetta”. E lì lo hanno sparato, “il primo che hanno beccato”. Manuel Bortuzzo fu raggiunto alla schiena da un proiettile. L’ultima cosa che ha fatto dopo l’incidente e prima di essere trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma è stato dichiarare i suoi sentimenti all’allora fidanzata, Martina Rossi.

FILM SULL’INCIDENTE DI MANUEL BORTUZZO

Il drammatico incidente di Manuel Bortuzzo sarà comunque raccontata in un film tv che è ecoprodotto da Rai Fiction e Moviheart, con Umberto Marino regista. C’è già il titolo della pellicola: “Rinascere”, proprio come quello del libro scritto dal concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Le riprese del film sono giù terminate. Stando a quanto riportato dall’Ansa, Alessio Boni interpreta il padre, Franco Bortuzzo, mentre Giancarlo Commare è Manuel Bortuzzo. Invece, il fratello di Manuel, Kevin, è stato scelto come controfigura per le scene in cui si nuota. Di fatto, Manuel Bortuzzo si troverà a rivedere quell’incidente che gli ha cambiato per sempre la vita, per il quale non può per ora avere figli in maniera naturale e su cui ha detto: “È stato facile dire che ero io il ragazzo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma non ero io nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, io stavo facendo la mia vita come ogni altro ragazzo. Erano loro che hanno sbagliato vita e io non c’entravo niente”.

