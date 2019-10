Incidente Marc Marquez, Motogp GP Thailandia/ Video, come sta? L’esito controlli…

Bruttissima caduta per il campione del mondo di MotoGp, Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Honda in occasione delle prove libere 1 svoltesi stamane sul circuito di Buriram, in Thailandia. A cinque minuti dalla conclusione della sessione di Fp1, il centauro è scivolato sull’asfalto all’ultima curva prima del rettilineo finale, con la sua moto che è andata violentemente a sbattere contro le barriere protettive, e che a seguito della forza del tremendo impatto si è addirittura piegata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno immobilizzato il pilota spagnolo, portato via poi in barella e ricoverato presso l’ospedale di Buriram per tutti gli accertamenti. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, anche se Marquez ha riportato un duro colpo alla schiena e una botta al piede. Nessuna frattura si è però verificata dopo la scivolata, in particolare alla tibia sinistra, la gamba maggiormente sollecitata dall’impatto con l’asfalto.

MARC MARQUEZ: BRUTTO INCIDENTE A BURIRAM, VIDEO

Marquez si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare il trauma lombare, che ha dato esito negativo, di conseguenza i medici hanno dato il loro ok e il campione del mondo in carica delle MotoGp ha ricevuto il “fit”, l’idoneità alle corse, per tornare in pista in vista della prove libere FP2 iniziate da circa dieci minuti (ore 9:10 italiane). Ovviamente il talento spagnolo non sarà al 100%, ma tenendo conto delle sue enormi qualità nonché della sua grinta, non è da escludere che possa comunque finire fra i primi tempi di giornata in sella alla sua Honda. Il pilota della due ruote nipponica potrà chiudere già la pratica Mondiale 2019 proprio questo weekend, avendo ben 98 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo in classifica con la sua Ducati. La Honda ha fatto sapere che il team manager Alberto Puig spiegherà quanto accaduto nell’incidente in una conferenza stampa.





