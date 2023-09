Incidente Marone, volo di 60 metri: camionista morto/ Sfonda il guard rail poi il salto nel vuoto

Un incidente choc quello avvenuto a Marone, in provincia di Brescia, dove un camionista è deceduto dopo aver fatto un volo di circa 60 metri. L’episodio è avvenuto di preciso lungo la strada provinciale 510 a seguito di un tamponamento con un’auto. Secondo il giornale di Brescia poteva essere una strage anche perchè il mezzo pesante, cadendo di sotto, ha attraversato la ferrovia, Brescia-Iseo-Edolo e la pista ciclopedonale Vello-Toline. La vittima si chiamava Marco Frassi, 49enne di Pisogne che lavorava presso la ditta di autotrasporti del paese gestita dal cugino.

E’ morto sul colpo visto che quando è stato rinvenuto, a seguito di una lunga ricerca tenendo conto che il corpo non si trovava, non era più in vita. Si pensava che fosse stato sbalzato dalla cabina e invece era rimasto all’interno del suo camion legato con la cintura di sicurezza. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine sembra che l’uomo, per evitare l’impatto con un’altra auto guidata da un 29enne di Breno, abbia sterzato verso destra: la vettura ha colpito la ruota anteriore sinistra della motrice, facendola poi scoppiare e da lì è stato il caos. Il camionista ha perso il controllo del mezzo, e dopo aver sfondato il guardrail è precipitato nel vuoto per un volo appunto di 60 metri. Ferito il 29enne alla guida ma le sue condizioni non sono ritenute gravi.

INCIDENTE MARONE, MORTO CAMIONISTA: IL COMMENTO DELL’ASSESSORE LUCENTE

La strada è rimasta chiusa a lungo per l’intervento dei soccorsi e la rimozione del veicolo mentre la circolazione ferroviaria risulta essere ancora interrotta e sono stati attivati dei bus sostitutivi tra Pisogne e Marone.

“Ho seguito sin da subito l’evolversi della situazione, rimanendo in costante contatto con tecnici e dirigenti di Trenord, FN, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. Grazie all’immediato intervento dei soccorritori è stato possibile mettere in sicurezza la sede stradale e il tratto ferroviario coinvolto dall’incidente”, le parole di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile.

