Incidente Marquez Bastianini/ MotoGp video: lo spagnolo si distrae e tampona Enea! (24 giugno 2023)

INCIDENTE MARQUEZ BASTIANINI, MOTOGP VIDEO: CONTATTO CLAMOROSO AD ASSEN

Il sabato mattina della MotoGp è stato caratterizzato dal clamoroso incidente tra Marquez e Bastianini nel corso del cosiddetto Q1, cioè la prima delle due sessioni delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2023 sul circuito di Assen, dove nel frattempo è andata in scena anche la gara Sprint del pomeriggio, vinta da Marco Bezzecchi davanti a Francesco Bagnaia. Eppure, il momento memorabile del sabato resterà l’incidente Marquez Bastianini, perché non si vede molto spesso un tamponamento come quello di Marc Marquez ai danni dello sfortunato Enea Bastianini.

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti 2023: Bagnaia leader, Bezzecchi si avvicina! GP Olanda Assen 24-25 giugno

Sembra francamente che tutto sia nato da una distrazione di Marc Marquez, che d’altronde sta avendo enormi difficoltà con la Honda in questa stagione e purtroppo si sta rendendo protagonista di moltissime cadute, solitamente causate dallo scarso feeling con la sua moto. Eravamo nel Q1, cioè la sessione alla quale sono costretti coloro che sono esclusi dai migliori dieci delle prove libere e Marc Marquez cercava la scia della Ducati di Enea Bastianini, che però aveva rallentato dopo un giro veloce.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche streaming live video: Bezzecchi vince la Sprint! (Gp Olanda 24 giugno 2023)

INCIDENTE MARQUEZ BASTIANINI, MOTOGP VIDEO: UNA STAGIONE DAVVERO SFORTUNATA

Così si è verificato il patatrac, un incidente abbastanza clamoroso per la sua dinamica tra Marc Marquez ed Enea Bastianini, anche se fortunatamente senza conseguenze fisiche significative per i due piloti coinvolti – questo è un vero sospiro di sollievo, se si pensa che questa è stata una stagione pessima per entrambi, in particolare per lo sfortunato Bastianini, che già era stato costretto a saltare diversi Gran Premi a causa dell’incidente di cui fu vittima (anche in quel caso senza colpa) con Luca Marini nella Sprint di Portimao, primo Gran Premio stagionale.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Marco Bezzecchi in pole position, tris italiano! (GP Olanda 2023 Assen 24 giugno)

Quanto a Marc Marquez invece l’infortunio con Enea Bastianini può essere considerato l’ennesimo segnale di un feeling ormai inesistente con la Honda, sia dal punto di vista più strettamente tecnico della mancanza di fiducia nel mezzo, sia nel senso del rapporto sempre più teso con la Casa giapponese. Inizialmente Marquez si è anche lamentato, come se la colpa fosse dell’italiano, ma è subito apparsa chiara la responsabilità del numero 93. Conseguenza di tutto questo, vedremo i due molti vicini anche sulla griglia di partenza: diciassettesimo Marc Marquez e diciottesimo Enea Bastianini.













© RIPRODUZIONE RISERVATA