Incidente Marquez, frattura al polso?/ Video MotoGp: volo terribile dalla Honda…

Brutto incidente di Marc Marquez durante il GP di Spagna di MotoGp. Il pilota della Honda, campione del mondo in carica, si era reso protagonista di una incredibile rimonta. Ritrovatosi indietro, al sedicesimo posto dopo un errore a inizio gara, ha cominciato a collezionare sorpassi, portandosi a ridosso del primo posto. E proprio mentre tallonava Maverick Vinales per tentare l’ultimo sorpasso è arrivato l’incidente. In Curva 3 ha commesso un errore salendo sul cordolo, quindi ha perso il controllo della sua Honda, che si è “imbizzarrita”. Volato a terra, ha cominciato a rotolare nella ghiaia insieme alla sua moto, che peraltro per alcuni attimi lo ha pure toccato e spinto. Proprio nella caduta si è fatto male al posto, riportando un infortunio che ora preoccupa. Quando si è rialzato in piedi, infatti, è apparso subito dolorante ad un braccio. È stato subito evidente un problema al polso.

INCIDENTE MARQUEZ IN SPAGNA, FRATTURA AL POLSO?

Marc Marquez non riusciva a muovere il polso, quindi si è accasciato a bordo pista chiedendo aiuto per togliersi il casco. La sensazione sull’infortunio è negativa: Sky Sport non esclude che si sia fatto male per il contatto con le gomme della sua stessa moto. Potrebbe trattarsi di una lussazione, ed è quello che speriamo per il pilota, ma potrebbe anche trattarsi di una frattura. I soccorsi lo hanno messo su una barella, hanno immobilizzato il polso e il collo, in questo caso probabilmente a scopo precauzionale, e quindi lo hanno trasferito al centro medico, dove ora verrà sottoposto ai controlli del caso per capire l’entità del suo infortunio. Oltre al danno la beffa per Marquez, che forse avrebbe potuto evitare di correre rischi e accontentarsi del terzo posto anche se mancavano pochi giri alla fine. Ma col senno di poi, si sa, è sempre semplice parlare… (e poi se si accontentasse non sarebbe il campione di MotoGp che è). E allora non ci resta che augurare una pronta guarigione a Marquez. Di seguito invece il video dell’incidente.

Recupero pazzesco e brutto volo. Possibile frattura al polso. #Marquez pic.twitter.com/QwdqUJPK5N — Daniele Bailo (@DaniBailo) July 19, 2020





