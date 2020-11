Incidente Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip/ Cosa è successo: dopo lo spavento sta meglio

Migliorano le condizioni di Massimiliano Morra dopo l’incidente spaventoso dei giorni scorsi. L’attore campano si era tagliato un piede con un pezzo di vetro, ferendosi al punto tale che si vedeva l’osso. Subito curato da un medico mandato dalla produzione, il concorrente del Grande Fratello Vip ha trascorso qualche giorno con il piede fasciato, che poi gli è stato ripetutamente medicato. Nelle ultime ore la situazione è migliorata, tanto che al piede nelle ultime ore mostrava solo cerotto a protezione della ferita. Niente di grave, dunque, per Massimiliano Morra, anche se comunque lo spavento è stato tanto. E lo dimostra anche la reazione del coinquilino Andrea Zelletta, che ha urlato quando ha visto il piede ferito. Ma cosa è successo esattamente? Forse la puntata di oggi servirà a fare chiarezza sulla dinamica. Quel che si sa al momento è che l’attore si è fatto male per un pezzo di vetro rimasto a terra.

INCIDENTE MASSIMILIANO MORRA AL GF VIP, COME STA L’ATTORE

Di sicuro c’è che ora Massimiliano Morra sta meglio, visto che nelle ultime immagini è apparso senza alcuna fasciatura o protezione al piede. Le ultime ore peraltro per l’attore campano non sono state difficili dal punto di vista fisico, ma da quello psicologico. «Non credo che a tutti interessi chi sono», ha dichiarato nelle ultime ore l’attore campano a Rosalinda, Stefania e Giulia. Di sicuro, i coinquilini si sono interessati a lui quando c’è stato l’incidente, anche perché spaventati dall’emorragia di sangue. Dopo l’intervento del medico, i coinquilini si sono radunati all’esterno, in giardino, aspettando notizie sulle condizioni di salute del concorrente, il quale fortunatamente è tornato dopo pochi minuti in salone, rassicurando i compagni. «Fortunatamente non mi hanno messo i punti, devo riposare». E infatti ha avuto modo di farlo con miglioramenti significativi per quanto riguarda le condizioni del piede infortunato.





