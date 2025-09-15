Incidente Matteo Franzoso, come sta? Lo sciatore genovese resta in coma farmacologico dopo il brutto incidente in allenamento.

MATTEO FRANZOSO ANCORA IN COMA: I GENITORI IN CILE

Restano molto critiche le condizioni di Matteo Franzoso, sciatore genovese che lo scorso sabato nel corso di un allenamento in Cile è stato vittima di un incidente. I genitori si sono recati in Cile, evidentemente anche per stargli vicino nel giorno del suo compleanno che cadrà domani: Franzoso compirà 26 anni, intanto è stato indotto il coma farmacologico per l’importante trauma cranico riportato dallo sciatore.

Ricordiamo allora la dinamica dell’incidente, che comunque non è ancora certa: ci affidiamo qui alle prime ricostruzioni che sono pervenute ai media. Matteo Franzoso si stava allenando sulla pista di La Parva, sulle Ande cilene; dopo una curva, sarebbe andato a sbattere contro una staccionata con un forte colpo alla testa.

Per il momento non ci sono aggiornamenti di sorta: come detto Matteo Franzoso è in coma farmacologico indotto e le sue condizioni sembrerebbero gravi. Intanto, a Santiago si è recato per primo il fratello minore Michele, poi appunto i genitori Marcello e Olga stanno raggiungendo la capitale in queste ore.

Alcuni colleghi, da Dominik Paris a Mattia Casse passando per Christof Innerhofer, in segno di rispetto hanno deciso di sospendere gli allenamenti, questo fa capire quale sia la gravità della situazione e i momenti di apprensione attorno a Franzoso.

MATTEO FRANZOSO: CARRIERA E CONDIZIONI

Matteo Franzoso dunque è in coma farmacologico: un durissimo colpo per tutto lo sport italiano. Il genovese ha fatto il suo esordio in Coppa Europa nel 2017, conquistando podio e vittoria nella stessa gara, il super-G di Zinal sulle nevi svizzere; nemmeno un mese dopo ha anche disputato, in Val Gardena, la prima gara di Coppa del Mondo, classificandosi in cinquantesima posizione. Lo scorso anno ha concluso la rassegna in 154esima piazza; il suo miglior risultato resta il ventiduesimo posto in Coppa Europa sigillato nel 2022, ma nella sua carriera spunta anche una medaglia d’oro ai Campionati Italiani.

In questo caso, nel 2023, Franzoso l’aveva ottenuta in combinata: con il tempo di 1’32’’88 aveva preceduto per 19 centesimi Tobias Kastlunger, nome noto in Coppa del Mondo di sci alpino, e Luca Taranzano era arrivato terzo. Le condizioni di Matteo Franzoso sono davvero critico: speriamo di avere qualche aggiornamento positivo nelle prossime ore o nei prossimi giorni, e intanto naturalmente facciamo il tifo perché questo sciatore che domani compie 26 anni si possa riprendere dal tremendo infortunio occorso in allenamento.