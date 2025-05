Incidente Medagliati a Pechino Express 2025: la loro auto è vittima di un tamponamento

Brutto e grave imprevisto per i Medagliati a Pechino Express 2025 Jury Chechi ed Antonio Rossi che sono stati vittima di ben due incidenti durante la finale che sta andando in onda questa sera, giovedì 8 maggio 2025. Scendendo nel dettaglio le tre coppie rimaste in gara: Medagliati, Complici ed Estetici si giocano il tutto per tutto per la vittoria finale in quella che è l’ultima tappa in Nepal. I Medagliati sono partiti subito al meglio ed in testa alla classifica tuttavia poco dopo durante un passaggio Jury Chechi ed Antonio Rossi a Pechino Express 2025 sono rimasti vittime di un incidente.

Si trattato in realtà di un piccolo tamponamento ma non è mancati la paura e lo spavento iniziali. “Abbiamo tamponato la macchina ragazzi…ma por*a butt*na” ha esclamato Jury Chechi, gli ha fatto eco Antonio Rossi che dopo essere sceso dalla macchina ed aver visto il danno ha capito che il brutto imprevisto gli avrebbe fatto perdere troppo tempo. Per fortuna entrambi ed il conducente non si sono fatti nulla se non spaventati per la botta. “Per non farci mancare niente abbiamo avuto un piccolo incidente un tamponamento ma a parte il dispiacere della macchina ci fa perdere troppo tempo.” hanno concluso i Medagliati.

Pechino Express 2025, incidente Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi: cos’è successo

Senza perdere la calma ed il sorriso, tuttavia i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi rimasti vittima di un piccolo incidente a Pechino Express 2025 sono subito riparti alla grande sempre con la stessa auto. Tuttavia anche questa volta la fortuna non aiuta i Medagliati che rimangono vittima di un altro piccolo incidente: l’auto su cui viaggiano si scontra con una moto. Questa volta però la macchina non si ferma e prosegue subito perché il motociclista ha detto di non essersi fatto nulla. Basiti ed increduli e parecchio sfortunati Jury Chechi ed Antonio Rossi proseguono il loro viaggio. “Probabilmente è normale in Nepal” è il commento incredulo di Antonio Rossi.