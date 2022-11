Incidente Michele Bravi, confessione choc: “Speravo che coloro che amavo morissero con me”/ “La depressione…”

Michele Bravi, la depressione dopo l’incidente stradale: rivelazioni choc a Belve

Sarà un racconto toccante quello di Michele Bravi a Belve, talk show della seconda serata di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Il cantante, come anticipa Davidemaggio.it, toccherà aspetti delicati del suo privato, tornando a parlare anche del terribile incidente stradale che lo vide coinvolto qualche anno fa e durante il quale perse la vita una donna.

Michele Bravi ha raccontato in passato che quell’episodio ha cambiato la sua vita ed è stato talmente drammatico da causargli un lungo periodo molto buio, durante il quale ha sofferto di depressione. Ospite della Fagnani, il cantante torna sull’argomento, svelando come, in quel periodo, arrivò a fare dei pensieri molto oscuri non solo su se stesso ma anche sulle persone che lo circondavano.

Michele Bravi: “Ho sperato che le persone che amavo morissero insieme a me”

“Ho fatto pensieri drammatici? Sì! Anche tanto pericolosi.” ha ammesso Michele Bravi durante l’intervista a Belve. Il cantante, che ha parlato anche della sua infanzia e del bullismo subito a causa del suo orientamento sessuale, ha proseguito, dichiarando che: “Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno. Quando parlavo di allucinazione… era che io veramente pensavo che stessimo tutti in un sogno e l’unico modo per svegliarsi era annientarsi, a un certo punto ho proprio sperato che le persone che amavo morissero insieme a me, perché pensavo di averle condotte in un incubo, che non era la cosa reale, ed è quello il pensiero più triste che mi porto dentro”. Parole molto forti che verranno questa sera meglio approfondite nel corso della trasmissione di Rai2.

