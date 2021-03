Incidente Michele Bravi/ Cosa è successo? Rosanna Colia è morta e lui…

Rosanna Colia è la vittima dell’incidente di Michele Bravi

L’incidente in cui è rimasto coinvolto Michele Bravi ha cambiato sicuramente il corso della sua vita. Il cantante si prepara a salire sul palco dell’Ariston per Sanremo 2021 in coppia con Arisa per un duetto sulle note di Quando, un omaggio a Pino Daniele. L’artista ha da poco ripreso in mano la sua vita tornando a respirare ma in molti si chiedono ancora cosa sia successo davvero nella sua vita e cosa è successo il giorno di quel fatidico incidente. Era il 22 novembre quando Michele Bravi, in quel di Milano, ha incrociato sul suo cammino la 58enne Rosanna Colia. Durante una manovra con l’auto che lo vedeva alla guida, Bravi ha finito per impattare contro la moto guidata dalla donna e quello scontro le fu fatale. Lei ci ha lasciato la vita in quella tragedia mentre Michele Bravi la sua voce. Per il rispetto della vittima, delle indagini e della famiglia della donna, il cantante ed ex ugola d’oro di X Factor, ha deciso di trincerarsi dietro un doloroso silenzio mentre la famiglia piangeva la morte di Ida, la donna che amava le moto e che lavorava in una concessionaria gestita dai fratelli poco lontano dalla location dell’incidente.

Michele Bravi ha patteggiato dopo l’incidente

Quel giorno era uscita dall’ufficio e stava tornando a casa percorrendo quella strada che faceva tutti i giorni ma che per lei, quella volta, aveva preservato un destino diverso. Le indagini hanno fatto il loro corso così come l’iter legale che ha visto il cantante Michele Bravi patteggiare un anno e sei mesi con pena sospesa per omicidio stradale. All’epoca per lui il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio proprio con l’accusa di omicidio stradale. Il giorno dell’incidente, Michele Bravi risultò negativo ai test per droga e alcol, si fermò e prestò subito soccorso alla donna chiamando l’ambulanza che la trasportò d’urgenza al San Carlo di Milano ma senza ottenere molto visto che, dopo poco, morì, trasformando per sempre la vita del giovane cantante che rimase in silenzio per cinque mesi, almeno sui social, fino a quando non ha deciso di condividere il suo lacerante dolore con i fan. Solo in questi ultimi due anni è tornato alla musica, è tornato sul palco e questa sera lo ritroveremo a Sanremo al fianco di Arisa per la serata cover.



