Incidente Michele Bravi/ La morte di Rosanna Colia e la depressione: “Ho fatto pensieri pericolosi”

Michele Bravi, il dramma dell’incidente e la morte di Rosanna Colia: cosa accadde nel 2018

Era il 2018 quando Michele Bravi veniva coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Milano. Il cantante era alla guida di un’auto del car sharing quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata: la motociclista, Rosanna Colia, dopo essere stata portata in ospedale, morì. Ebbe inizio in questo modo un periodo drammatico, fatto di anni bui di malessere e solitudine per il cantante di ‘Il diario degli errori’.

Michele ha soccorso subito la vittima dell’incidente, per la quale non c’è comunque stato niente da fare. Il cantante, accusato di omicidio stradale, nel 2020 ha patteggiato per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale. Oltre alle questioni giuridiche, Michele Bravi ha affrontato anche mesi di depressione, fino all’anno in cui ha deciso di rimettersi in gioco e tornare in TV con la sua musica.

Michele Bravi, il momento drammatico dopo l’incidente: “Ho fatto pensieri pericolosi”

Intervistato lo scorso novembre a Belve, Michele Bravi ha rivelato che in quei mesi drammatici è arrivato a fare pensieri molto bui: “Ho fatto pensieri drammatici? Sì! Anche tanto pericolosi”. “Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno. Io pensavo veramente che stessimo tutti in un sogno e l’unico modo per svegliarsi era annientarsi. A un certo punto ho proprio sperato che le persone che amavo morissero insieme a me, perché pensavo di averle condotte in un incubo, che non era la cosa reale, ed è quello il pensiero più triste che mi porto dentro”, ha poi concluso durante l’intervista con Francesca Fagnani.

