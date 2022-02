Incidente Michele Bravi/ La morte di Rosanna Colia la condanna e il dolore del trauma

INCIDENTE MICHELE BRAVI: COS’È SUCCESSO DOPO

Michele Bravi il 22 novembre 2018, a Milano, è stato coinvolto in un incidente stradale che ha cambiato la sua vita: esso, infatti, ha provocato la morte della cinquantottenne Rosanna Colia. La donna stava rientrando a casa in moto quando l’artista, con la sua auto, effettuò una inversione di marcia non consentita in quel tratto per immettersi in una via dal lato opposto e la travolse. Immediatamente si fermò e chiamò i soccorsi, ma la vittima si è spenta dopo il trasporto d’urgenza in ospedale.

Michele Bravi "Significato Inverno dei fiori? Un viaggio nella solitudine..."/ Sala stampa resta "fredda"

Il cantante, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale. Oltre alla pena giudiziaria, tuttavia, ha dovuto a lungo fare i conti con le conseguenze psicologiche che il dramma vissuto gli ha lasciato. La colpa, infatti, lo ha condotto verso il tunnel della depressione, da cui è riuscito ad uscire soltanto dopo diversi anni, anche attraverso l’aiuto della musica. Il peggio, adesso, è passato per l’ex concorrente di X Factor, che è tra i Big in gara a Sanremo 2022 con la sua “Inverno dei fiori”.

Sangiovanni vs Michele Bravi, sfida a Fantasanremo/ “Ora dovrai ca*are sul palco”

LA DEPRESSIONE DOPO L’INCIDENTE

Michele Bravi, dopo l’incidente stradale che ha causato la morte di Rosanna Colia, si è chiuso nel dolore. Il grande dramma che ha vissuto lo ha condotto a rifugiarsi lontano dalle scene, seppure fosse al centro di un indesiderato clamore mediatico. L’artista ha scelto il silenzio, anche per rispetto della famiglia della vittima. “Sull’esperienza del dolore ho fatto un disco, La geografia del buio, in cui ho scelto parole decise e precise. E per questo non voglio parlarne, per non ferire di nuovo chi già è stato ferito allora”, ha detto ai microfoni della Repubblica.

Michele Bravi spiega testo canzone Sanremo 2022 "Inverno dei fiori"/ "Chi ama..."

La musica ha contribuito a salvare il cantante dal tunnel delle depressione, insieme all’aiuto delle persone che lo hanno a cuore. Una su tutti, dal punto di vista professionale, è stata Maria De Filippi, che lo ha riportato sul palco. La conduttrice di Amici lo ha invitato a cantare, quando tutti volevano parlare del dramma. È così che è tornato sulla sua passione e adesso può finalmente dare il meglio di sé sul palco di Sanremo 2022, per la seconda volta nella sua carriera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA