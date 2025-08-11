Incidente Milano, pensionata 71enne Cecilia De Astis è investita e uccisa da un'auto rubata: ora si cercano 4 ragazzini che si sono dati alla fuga a piedi

Cecilia De Astis stava facendo una passeggiata quando è stata uccisa da un pirata della strada alla guida di un’auto rubata. L’incidente è avvenuto a Milano, nel quartiere Gratosoglio, verso le ore 12. La pensionata settantunenne stava camminando a bordo strada quando, da una semicurva, è sbucata una Citroën DS4: chi era alla guida ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, investendo la donna, che sarebbe morta quasi sul colpo.

Inchiesta urbanistica Milano, per 70% c'è un sistema di speculazioni/ Anche 6 elettori Pd su 10 bocciano Sala

Le lesioni riportate nell’incidente, per il quale è stata sbalzata di qualche metro, erano troppo gravi; le sue condizioni sono apparse subito disperate. Dagli accertamenti è poi emerso che chi l’ha investita non era il proprietario dell’auto, un francese giunto nel capoluogo lombardo in vacanza con alcuni amici.

LIFE PREPAIR/ Come funzione il modello (vincente) per combattere l'inquinamento nell'area padana

L’auto gli era stata rubata: se n’è accorto rientrando domenica sera nel B&B in cui alloggiava. Intorno all’ora di pranzo di oggi, mentre era sul tram diretto in centro con i suoi amici, ha notato proprio l’auto di cui aveva denunciato il furto, col muso distrutto, in via Saponaro. Non sapevano, però, che si trattava del veicolo che aveva travolto e ucciso Cecilia De Astis.

INCIDENTE MILANO: SI CERCANO 4 RAGAZZI, FORSE MINORENNI

Ora è caccia all’automobilista e agli amici che erano a bordo dell’auto rubata. Al momento si sa che il guidatore era un ragazzino, che ha perso il controllo uscendo di strada. Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, riportata dal Corriere della Sera, la donna aveva appena attraversato la strada quando è stata investita.

Sesto San Giovanni, 40enne violenta due ragazzine di 15 e 16 anni/ Minacciate per ore con un cacciavite

L’auto stava viaggiando verso il centro città, poi ha sbandato e ha colpito un palo della segnaletica stradale; al termine della semicurva è finita fuori strada, investendo la settantunenne che si trovava in prossimità dell’aiuola in cui transitano i tram e dove comincia la banchina. La Citroën ha invaso l’area verde, centrando Cecilia De Astis e facendola sbalzare.

Mentre i sanitari del 118 arrivavano sul posto, i quattro ragazzini – il conducente e i tre passeggeri – sono scappati a piedi, lasciando l’auto sul luogo dell’incidente. Ora si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dei quattro, che pare siano minorenni.