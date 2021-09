Incidente Montalcino, morto 23enne/ Scontro auto-moto, giovane sbalzato dalla sella

Un grave incidente stradale si è verificato a Montalcino, lungo la strada provinciale del Brunello, dove, attorno alle 15.30 di oggi, venerdì 10 settembre, ha avuto luogo un violento scontro tra un’automobile e una moto, guidata da un ragazzo di soli 23 anni d’età. La dinamica non è ancora nota e le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarirla, ma, purtroppo, è certa la notizia della morte del giovane centauro, il quale, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato dalla sella del suo motociclo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto della carreggiata toscana, dove è successivamente spirato.

Stando a quanto riportano alcune testate giornalistiche del territorio, i sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato prontamente di rianimare il giovanissimo protagonista di questo drammatico pomeriggio in landa senese. Nonostante la professionalità e l’impegno profusi durante quegli interminabili minuti, i soccorritori si sono dovuti arrendere all’evidenza dei fatti: il paziente non ha mai ripreso conoscenza e non si poteva fare altro che constatarne il tragico decesso.

INCIDENTE MONTALCINO: VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO

L’incidente odierno, verificatosi a Montalcino sulla provinciale del Brunello, è costato la vita al motociclista 23enne, provocando profondo sgomento e sincera commozione in tutta la provincia di Siena (e non solo). Sul luogo teatro del sinistro sono intervenuti successivamente i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali, a loro volta, non hanno potuto fare altro che prendere atto dell’accadimento drammatico e vivere quegli istanti di profondo dolore umano, ai quali, probabilmente, non ci si abitua mai, neppure se si indossa una divisa.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli in merito a questa notizia, che, inevitabilmente, segna non soltanto questo amaro venerdì di inizio settembre, ma anche l’intero fine settimana. Nelle prossime ore potrebbero emergere informazioni aggiornate in merito alla dinamica dell’impatto e noi de “Il Sussidiario” saremo pronti, come sempre, a informarvi, nel profondo rispetto della famiglia e degli affetti della giovane vittima.



