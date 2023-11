Incidente mortale Milano/ 25enne che ha causato lo scontro era ubriaco, senza patente e con precedenti

Emergono ulteriori dettagli in merito al tragico incidente avvenuto all’alba di ieri a Milano e che ha causato la morte di due giovani ventenni. Secondo quanto riportato dai principali media online, a cominciare ad TgCom24.it, colui che ha causato il decesso dei due ragazzi è un 25enne che è risultato positivo all’alcol test e che pare fosse residente dell’hinterland milanese, precisamente di Cinisello Balsamo. Inoltre, quando è stato fermato era sprovvisto di patente.

Usa, tasso mortalità infantile cresce per la prima volta in 20 anni/ 5,6 decessi ogni 1.000 neonati

L’incidente è avvenuto di preciso in viale Forlanini a Milano, arteria ad alta velocità che conduce all’aeroporto di Linate, e ha visto coinvolte ben 12 persone. In un primo momento due auto, quella guidata dal 25enne e quella con a bordo una famiglia, sono venute a contatto, ed erano ferme in mezzo alla carreggiata; solo in un secondo momento sarebbe sopraggiunta la terza vettura che avrebbe tamponato violentemente le precedenti due. Le vittime viaggiavano sulla terza auto e si chiamavano Luigi Giallonardi, di 26 anni, alla guida dell’auto, e Bennardo Benny Pagano, di 24 anni, trasportato in gravissime condizioni in ospedale e poi deceduto.

Allerta meteo rossa in Veneto e Friuli per maltempo/ Arancione in altre 7 regioni fra cui Liguria e Toscana

INCIDENTE MILANO, 12 PERSONE COINVOLTE, VIVA PER MIRACOLO BIMBA DI 8 ANNI

12 come detto sopra le persone coinvolte ma i feriti principali sono risultati essere tre; presente anche una bambina di 8 anni, che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo assieme ai genitori, saltando in un’altra corsia, e che di fatto è viva per miracolo.

Viene segnalato infine che il 25enne di cui sopra avrebbe dei precedenti penali e viaggiava in auto con una donna: i due pare stessero andando a forte velocità. Sembra che una delle tre auto coinvolte, quella con a bordo i due giovani poi morti, stesse inoltre trasportando in totale 6 persone (cosa ovviamente vietata), tutti giovani travestiti da Halloween di ritorno da una festa. Una nuova strage sulle strade di Milano ma in generale un nuovo incidente mortale che ha coinvolto dei ragazzi giovanissimi.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi guerra Israele, da Gaza uscite 400 persone fra stranieri e feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA