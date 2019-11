Incidente Musile di Piave: muore 18enne/ In coma fidanzato che guidava senza patente

Gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in quel di Musile di Piave, in provincia di Venezia (Veneto): una giovane ragazza è morta mentre il suo fidanzato è in coma. La notizia è riportata dai principali quotidiani online, cominciando dai colleghi di TgCom24.it, che hanno specificato anche il nome della povera vittima, Giulia Zandarin, di soli 18 anni. La giovane si trovava a bordo dell’automobile guidata dal suo fidanzato, Alberto Antonello, anche lui molto giovane, di anni 19. Peccato però che lui, su quell’auto, non doveva starci, visto che, stando a quanto riportato da TgCom24, il ragazzo non aveva la patente in quanto la polizia gliel’aveva ritirata soltanto poche ore prima, perché trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Aveva comunque ottenuto il permesso dalle forze dell’ordine di riportare l’auto a casa, una Mercedes Classe A, ma il viaggio è finito in tragedia.

INCIDENTE A MUSILE DI PIAVE: LA RICOSTRUZIONE

Lo schianto è avvenuto attorno alle ore 8:00 di mattina di ieri, uno novembre 2019, sulla Treviso-Mare. Sembra che i due fossero di ritorno da una festa di Halloween quando l’auto ha lasciato la sede stradale in maniera autonoma, per poi finire contro un albero e terminare la propria corsa impazzita in un fossato. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che da un primo esame effettuato sul giovane conducente, questi sarebbe risultato positivo al test alcolemico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri nonché i vigili del fuoco e gli uomini del 118, ma quando sono arrivati i soccorsi, per la giovane 19enne non vi era ormai più nulla da fare. Gravissimo il fidanzato, che è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Dell’Angelo di Mestre, e che attualmente risulta essere in coma. Sembra che la coppia sia stata fermata nella serata del 31 ottobre, ma invece di tornare a casa dopo il sequestro della patente, si sarebbe comunque recata a Jesolo per festeggiare Halloween in discoteca. Al ritorno, la tragedia.

