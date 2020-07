Incidente Nairo Quintana / Ciclista colombiano investito da auto durante allenamento

Incidente per Nairo Quintana, investito in patria da un’automobile mentre stava svolgendo un allenamento su strada. L’atleta colombiano, che ricordiamo per la sua vittoria nel Giro di Italia nel 2014, sta bene. Fortunatamente non sono gravi le conseguenze dell’incidente, stando alle indiscrezioni raccolte da fanpage.it. Il team ha rassicurato sul fatto che nelle prossime ore verranno diramate notizie più precise su quanto accaduto nella giornata odierna. Di certo non sono state ore semplicissime per Nairo Quintana e i suoi compagni di allenamento. Il colombiano, classe 1990, potrebbe aver eseguito una manovra imperfetta, impattando contro un auto. Le prime indiscrezioni sono particolarmente incoraggianti circa il suo stato di salute, dal momento che l’incidente non è apparso particolarmente grave o pericoloso. Si parla di scatti che ritraggono Nairo Quintano seduto su una sedia che gli agenti gli avrebbero messo a disposizione dopo l’incidente.

Nairo Quintana, incidente in allenamento: sarebbe stato colpito da specchietto retrovisore di auto

L’atleta sembra sia stato colpito dallo specchietto dell’automobile, rimediando una botta sia al ginocchio che alla coscia. Per capire l’entità dell’infortunio bisognerà attendere ancora, nel frattempo la squadra ha annunciato quanto accaduto sui profili social ufficiali: “Nairo Quintana è stato investito da un veicolo oggi in allenamento. Vi daremo al più presto ulteriori informazioni sul suo stato di salute”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA