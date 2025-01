Procede a gonfie vele la sua ‘seconda vita’ professionale; iconico come cantante e altrettanto credibile e valido come presentatore come visto nella nuova edizione de ‘Dalla strada al palco’. Stiamo parlando di Nek, volto cardine del mondo dello spettacolo e spesso bacino di curiosità da parte degli appassionati. Proprio di recente è tornato a parlare di una notizia che ai tempi sconvolse i fan e che destò particolare apprensione nei fan. Nello studio di Domenica In, il cantante ha raccontato di essere stato vittima di un incidente circa 5 anni fa; un incidente che Nek ricorda ancora in maniera nitida soprattutto a proposito delle riflessioni che ha poi suscitato.

“Ho rischiato di perdere l’uso della mano, colpa di una svista in campagna”, parlava così Nek nello studio di Domenica In a proposito dell’incidente che ha quasi messo a repentaglio una delle sue grandi passioni, ovvero la musica: “Ho recuperato ma me la sono vista brutta; riesco a suonare la chitarra e questa è una buona notizia”. Come anticipato, l’incidente vissuto da Nek lo ha portato a vivere con un piglio diverso anche la quotidianità. “Mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo”.