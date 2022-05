Incidente Norris Gasly/ Video F1 Gp Miami 2022: McLaren finisce a muro, paura Lando

È finito anzitempo il Gp di Miami 2022 di Formula 1 per Lando Norris a causa dell’incidente con Pierre Gasly. Sono stati attimi di paura per il pilota della McLaren, non tanto per l’impatto, quanto per la dinamica e la pericolosità, visto che poi è andata a muro a quindici giri dalla fine. Le immagini al replay hanno mostrato l’Alpha Tauri del pilota francese in difficoltà in curva, a causa di un contatto precedente, tanto che ad un certo punto è uscito dalla pista perché non riusciva a tenere la monoposto in pista, salvo poi rientrare mentre arrivava il britannico.

DIRETTA FORMULA 1\ Verstappen ha vinto il Gp di Miami! Leclerc e Sainz sul podio!

Quest’ultimo, considerando il fatto che Gasly stava andando meno veloce di lui, ha pensato di superarlo rapidamente all’interno, ma complice un’incomprensione, si sono scontrati. Nello specifico, c’è stato uno scontro tra l’anteriore sinistra di Gasly e la posteriore destra di Norris. Un colpo di scena che ha portato all’ingresso della Safety Car in pista.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen accorcia su Leclerc!

INCIDENTE NORRIS GASLY, POI SAFETY CAR IN PISTA…

Quando è avvenuto il contatto tra Lando Norris e Pierre Gasly, il primo ha perso un pneumatico, di fatto tutto il controllo della McLaren, che ha sbattuto contro il muro e compiuto diverse giravolte sul tracciato di Miami. Fortunatamente il pilota britannico non ha riportato alcun problema fisico, infatti è riuscito agilmente dalla sua monoposto per uscire rapidamente dal tracciato. Nel frattempo, la presenza dei detriti della sua McLaren in pista ha convinto la direzione gara dopo qualche giro in regime di Virtual Safety Car e far scendere in pista la Safety Car per consentire la rimozione di tutti i detriti. Sembrava che Norris avesse avuto la peggio nell’incidente, ma in realtà poi Gasly è stato costretto a rientrare ai box e quindi ad alzare bandiera bianca.

Griglia di partenza Formula 1/ Pole position Leclerc! E Sainz... (GP Miami 2022)

🚨SAFETY CAR🚨 Pancada forte de Norris com Gasly! O britânico está fora da corrida!#MiamiGP pic.twitter.com/kss1Gar2LJ — Lock Up Brasil 🏎💨 (@LockUpBrasil) May 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA