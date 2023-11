Incidente Ocon Alonso: Alpine finisce a muro/ Video F1, Esteban sbotta: “Che idiota, Fernando!”

Brutto incidente tra Esteban Ocon e Fernando Alonso durante le qualifiche shootout in Brasile, tanto che è stata sventolata la bandiera rossa durante il primo turno, terminato anzitempo. Il pilota francese dell’Alpine è finito a muro, ma la dinamica è a dir poco strana e potrebbe far discutere. L’incidente è avvenuto in uscita di curva 2. Ocon aveva appena cominciato il proprio giro lanciato, mentre Alonso era nel corso di un giro di raffreddamento.

Il francese stava percorrendo la curva 2 e approcciando la 3, quando ha trovato lo spagnolo sulla propria strada, ma comunque fuori traiettoria. Ed è a questo punto che è accaduto ciò che non ci si aspettava: Ocon e Alonso si sono toccati, con l’Alpine che è finita fuori pista contro la barriere. Si è chiusa così la SQ1 di Interlagos: Ocon è ormai fuori dai giochi, mentre Alonso è tornato ai box per provare a riparare i molteplici danni alla vettura in vista della seconda manche.

VIDEO INCIDENTE OCON ALONSO: CHI HA RAGIONE?

L’incidente Ocon-Alonso è destinato a far discutere il mondo della Formula 1 anche perché i due piloti si sono scambiati reciproca accuse. Una volta a muro, Ocon ha esclamato nel suo team radio: “Che idiota Fernando!“. Invece, Alonso, seppur pacatamente, ha detto: “Penso mi sia venuto addosso“. Per capire la dinamica tornano utili gli onboard. Ocon, in uscita di curva 2, ha perso leggermente la traiettoria sul cordolo e, a causa di una correzione col volante e il cambio di linea conseguente, è finito contro l’Aston Martin di Alonso.

Colpa di Ocon, quindi? Difficile stabilirlo, perché le riprese onboard sulla vettura di Alonso evidenziano che anche lo spagnolo abbia le sue responsabilità. Infatti, Alonso prima si è spostato sulla destra, facendo spazio a Ocon, poi però ha spostato vistosamente il volante verso sinistra poco prima dell’impatto con Ocon. L’incidente, comunque, verrà esaminato dai commissari al termine delle Sprint Shootout, quando scopriremo la decisione della FIA.

💥 Así ha sido el ACCIDENTE entre Esteban Ocon y Fernando Alonso. 👉 El francés ha llamado “IDIOTA” al piloto español.#F1 #BrazilGP 🇧🇷pic.twitter.com/U0ld97MNSx — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 4, 2023













