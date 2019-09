Fabio Buzzi è morto/ Incidente offshore, barca contro diga a Venezia

FABIO BUZZI E IL RECORD DELLA VENEZIA-MONTECARLO

Una barca offshore si è schiantata a Venezia contro la diga di San Nicoletto e nell’incidente nautico sono morti tre uomini, mente un quarto è rimasto gravemente ferito. I dettagli arrivano in questi minuti, mentre l’incidente si è verificato attorno alle 21 proprio all’ingresso della laguna di Venezia. Secondo le ultime notizie il gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 21 appena fuori dalla bocca di porto tra Punta Sabbioni e il Lido. Il potente mezzo offshore pare fosse guidato da Fabio Buzzi, rimasto ucciso nell’incidente, pilota esperto, di grande capacità nel guidare questo tipo di mezzi molto potenti e veloci (quanto spesso tristemente noti alle cronache per la loro pericolosità). Buzzi stava tentando il record della Venezia-Montecarlo. La potente imbarcazione offshore, lunga 20 metri e con motori che consentono di arrivare a velocità massime di circa 130 km/h, era partita da Montecarlo ieri mattina e stava appunto tentando di battere il record della traversata quando si è schiantata ormai nei pressi del traguardo, al Lido.

I DETTAGLI DELL’INCIDENTE DELLA BARCA OFFSHORE DI FABIO BUZZI

Gli altri due uomini morti nell’incidente sono due piloti inglesi la cui identità non è stata ancora resa nota, mentre un altro pilota italiano, Mario Invernizzi è rimasto ferito nello schianto ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. L’oscurità calata nella laguna ha reso difficili le operazioni di soccorso, e nelle prime fasi delle manovre d’emergenza uno dei tre morti era risultato disperso, ma i vigili del fuoco l’hanno trovato poco dopo, purtroppo appunto privo di vita. Il luogo dell’incidente sarebbe avvenuto davanti alla diga artificiale fatta di grossi massi calati sul fondo a protezione delle opere del Mose, a sud, appunto della diga di San Nicoletto del Lido.

