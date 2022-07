Incidente oggi, 14enne investita a Trani/ A Lecco morta una donna di 49 anni

Gli incidenti di oggi sono stati diversi, a cominciare da quello che ha visto coinvolto un rider 47enne, e che gli è costato purtroppo la vita. L’episodio si è verificato ad Angri, cittadina della provincia di Salerno (Campania), dove Giuseppe Cannavacciuolo, così si chiamava la vittima, stava tornando a casa sabato sera, dopo una giornata di lavoro. Era a bordo del suo scooter, poco dopo le ore 23:00, quando si è scontrato con un’auto in via De Goti, un impatto violentissimo, che purtroppo è stato fatale al rider. Il 47enne è stato infatti soccorso in condizioni disperate e trasportato presso l’ospedale di Nocera Inferiore dove è morto qualche ora dopo il ricovero.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per cercare di ricostruire con esattezza lo scontro fra il motorino Beverly del rider, e una Ford Fiesta su cui vi erano tre ventenni, fra cui due rimasti leggermente feriti. Un’altra vittima, fra gli incidenti avvenuti oggi e nelle ultime ore, giunge da Arle di Calco, piccolo comune della provincia di Lecco (siamo in Lombardia). A morire in questo caso è stata una donna, Luciana Vanoncini, di anni 49, residente ad Olgiate Molgora.

INCIDENTI OGGI: MORTA UNA DONNA AD ARLE DI CALCO

La vittima era a bordo di una Peugeot 208 assieme ad un 44enne che ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava sulla provinciale tra Imbersago e Brivio: sono usciti di strada, per poi finire contro un albero, con l’auto che si è completamente accartocciata. Sul posto i sanitari di Areu nonché i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate, come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Giorno, e fin dai primi istanti le condizioni della donna sono apparse disperate in quanto già incosciente. I medici sono comunque riusciti a rianimarla e stabilizzarla, poi la donna è stata trasportata con l’elisoccorso al Circolo di Varese, dove è in seguito morta. L’uomo alla guida è invece rimasto ferito, ed è stato ricoverato presso l’ospedale di Lecce, da ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

Da segnalare infine, fra i tanti incidenti di oggi, anche un drammatico episodio avvenuto a Trani, in Puglia, che è costato la vita ad una 14enne: in via Bisceglie, nei pressi di Matinelle, una ragazza ha perso la vita, mentre un 17enne è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Andria. I due erano a bordo di uno scooter quando avrebbero tamponato una vettura, finendo a terra. Mentre la 14enne finiva per terra sarebbe passato di lì un veicolo che l’avrebbe centrata in pieno, non lasciando scampo alla stessa.











