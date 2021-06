Incidente Paderno Dugnano: auto investe famiglia al parco/ Video, morto bimbo 3 anni

Drammatico incidente oggi a Paderno Dugnano, comune in provincia di Milano, dove un’auto ha fatto irruzione al parco Lago Nord investendo un’intera famiglia. A bordo della vettura, stando a quanto reso noto dal quotidiano Il Giorno nella versione online, un uomo di circa 70 anni che ha travolto diverse persone, in particolare una famiglia che stava trascorrendo serenamente una giornata di festa tra i sentieri del parco vietati ovviamente alle auto. Il figlio della coppia di appena 3 anni ha avuto la peggio in quanto a causa del violento urto avrebbe perso subito conoscenza ed addirittura gli si sarebbe fermato il cuore. Il piccolo sarebbero però stato fortunatamente e miracolosamente rianimato.

Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono apparse subito disperate proprio per via del violento impatto e come riferisce Il Fatto Quotidiano, purtroppo è poi deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura ospedaliera. Ferito gravemente anche l’autista del mezzo che è stato trasportato in codice verde all’ospedale Niguarda.

INCIDENTE PADERNO DUGNANO: AUTO INVESTE FAMIGLIA AL PARCO E UCCIDE BIMBO

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo a bordo dell’auto sarebbe entrato con il suo mezzo in un’area del parco vietata al traffico ed è finito fuori strada investendo i pedoni. Al momento sarebbero in corso gli accertamenti per far luce sulla validità o meno della patente in possesso del pensionato. L’incidente sarebbe avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi. L’uomo, spiega Il Giorno, avrebbe diversi incidenti a suo carico, l’ultimo solo nel marzo scorso e sarebbe entrato nell’area verde dal cancello di via Valassina, dove normalmente parcheggiano i pescatori. Avrebbe imboccato un sentiero di servizio, sfondato alcune barriere di metallo e poi precipitato per circa 3 metri verso il piazzale che costeggia il lago artificiale del parco travolgendo la famiglia milanese che si trovava a Paderno Dugnano per un tranquillo pic-nic finito in tragedia. Il bambino sarebbe stato investito in pieno mentre i genitori colpiti di striscio. QUI il video

