Edoardo Bennato è stato sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, ma c’è un dramma che ha caratterizzato la sua vita e riguarda un incidente stradale e la sua ex compagna Paola Ferri. La donna era una studentessa di filosofia con grandi sogni e aspirazioni, Edoardo ha avuto una relazione con lei dopo il divorzio dalla prima moglie Pietra Montecorvino ed i due avevano un’importante differenza di età con la loro storia che è durata poco e si è trasformata purtroppo in un dramma. I due furono coinvolti nei pressi di Casalgrande in Emilia in un grave incidente.

Edoardo Bennato e Paola ebbero la peggio in un duro scontro con una fuoristrada. Edoardo riportò gravi fratture mentre purtroppo andò peggio alla ragazza, morta dopo cinque giorni dove l’intervento dei medici fu purtroppo vano. Due anni dopo l’incidente, Edoardo fu condannato a otto mesi di reclusione per omicidio colposo e a un risarcimento nei confronti della famiglia della donna.

Edoardo Bennato e Paola Ferri, un incidente raccontato anche nella sua musica

Raramente Edoardo Bennato ha parlato di questa storia e negli anni si è capito che comunque la morte nell’incidente di Paola Ferri gli ha lasciato una profonda cicatrice. I due si frequentavano da poco e nessuno sa come sarebbe potuto andare a finire ma purtroppo la donna è venuta a mancare e questo lutto turbò profondamente il cantante.

Edoardo Bennato ha scritto un album dedicato a questa storia. Di lei Edoardo ha detto in passato: “Era una studentessa di pedagogia, figlia di contadini. Era una ragazza davvero molto propositiva, pratica e piena di prospettive per il futuro” ha ricordato cosi Bennato.

Nel brano di Edoardo Bennato Per attraversare il mondo si sentono rumori in sottofondo di automobili, e per qualcuno l’artista ha voluto evocare gli ultimi attimi di vita trascorsi con la sua fidanzata. Una tragedia che ha turbato profondamente l’intera vita del cantautore che non ha mai dimenticato. Attualmente Edoardo Bennato è sposato con Silvana ma l’artista mantiene il massimo riserbo sulla donna sul quale non si sa praticamente nulla.