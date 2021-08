Incidente Pedrosa Savadori/ Video MotoGp: incendio in pista, Lorenzo via in barella

Terribile incidente al GP della Stiria 2021 di MotoGP. Le immagini che hanno ripreso quanto accaduto tra Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori sono impressionanti: sulla pista del Red Bull Ring ci sono state, infatti, anche le fiamme. A soli tre giri dall’inizio della gara è stata esposta la bandiera rossa per ristabilire le condizioni di sicurezza in pista, visto che entrambe le moto sono andate in fiamme, sia la KTM di Pedrosa che l’Aprilia di Savadori. In base ai primi replay, Pedrosa sarebbe scivolato nell’uscita del tornatino di curva 3, con Savadori che avrebbe centrato in pieno la moto del pilota spagnolo.

Quest’ultimo non ha riportato alcun problema fisico, infatti si è rialzato sulle sue gambe, invece Savadori è stato portato via in barella, ma per fortuna anche lui era cosciente. Oltre alle fiamme, tantissimo olio è finito sulla pista, anche per questo sono in corso delle operazioni per ripulire la pista, dopo quelli per spegnere l’incendio.

INCIDENTE PEDROSA SAVADORI: LO SFOGO DI CECCHINI

A causa dell’incidente tra Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa al Red Bull Ring, il primo è stato trasportato al Centro Medico per gli accertamenti del caso. Intanto ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Fabrizio Cecchini dell’Aprilia, che si è mostrato molto scosso e al tempo stesso critico per quanto accaduto in MotoGP. “Queste cose qui non dovrebbero succedere, le piste dovrebbero essere sicure. Non bisogna andare nelle piste dove ci sono rischi così. Cose simili sono accadute anche altrove, ma qui ne sono successe tante. Sarà un caso, ma qui succedono spesso. Vuol dire che questa pista non è così sicura“, ha dichiarato in collegamento dai box. Nel frattempo Savadori è arrivato al Centro Medico, dove verrà controllato dai medici per capire quali conseguenze ha riportato, ma non dovrebbero esserci problemi per lui, considerando anche l’entità dell’incidente riportato (ad esempio la sua Aprilia non ha più l’avantreno) e che dopo l’incidente è apparso seduto a colloquio con i soccorritori. Infatti, sono già state escluse fratture e si parla di una forte contusione al piede destro.

🚩 RED FLAG 🚩 Race stopped due to safety conditions Incident at Turn 3 involving #26 @26_DaniPedrosa and #32 @lorysava32. Both riders conscious#StyrianGP 🏁 pic.twitter.com/rVzFHM6RnA — don kang kaos© (@doncorleone_78) August 8, 2021





