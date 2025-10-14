Incidente per Alec Baldwin e fratello Stephen: auto si schianta contro albero, cos'è successo e come stanno: macchina distrutta ma loro illesi

Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: schianto contro un albero, auto distrutta ma loro illesi

Grave incidente per Alec Baldwin. L’attore hollywoodiano, finito in guai giudiziari per un terribile incidente sul set che le armi di scena che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, si trovata auto insieme al fratello Stephen nei pressi degli Hamptons a New York quando un camion ha tagliato loro la strada e, per evitare l’impatto, Baldwin ha sterzato finendo contro un albero. A raccontare il drammatico incidente è stato lo stesso attore con un video sui social in cui ha spiegato la dinamica e poi spiegato che per fortuna, lui e il fratello sono usciti miracolosamente illesi dal veicolo. L’auto, invece, è andata distrutta.

Benedetta Stocchi troppo vicina a Domenico al Grande Fratello/ Lo sfogo: “Passa un messaggio sbagliato”

A raccontare nei dettaglio l’incidente è stato lo stesso attore su Instagram. Ha premesso che la sera del 13 ottobre 2025 durante una tempesta di vento negli Hamptons a New York ‘un tizio mi ha tagliato la strada con un camion della spazzatura grande come una balena…per evitare di investirlo ho colpito un albero, un grosso alberto e ho distrutto l’auto di mia moglie.’ Il veicolo, infatti, un Suv Range Rover era intestato a Hilaria Thomas, moglie di Alec Baldwin e madre di sette degli otto figli dell’attore.

Pasquale La Rocca mai visto così!”, Rossella Erra sgancia la bomba di gossip/ “L’intesa con Barbara D’Urso…”

Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: illesi dopo lo schianto: “Stiamo bene”

Dopo aver spiegato la dinamica dell’incidente Alec Baldwin ha tranquillizzato rivelando che lui e il fratello Stephen stanno bene: “Sto bene, mio fratello sta bene”, ha proseguito l’attore, che ha anche ringraziato la polizia locale per l’aiuto ricevuto dopo lo schianto dagli agenti, che sono stati “il più gentili possibile”. Ed infine ha rivolto un pensiero alla sua famiglia che non vede l’ora di rincontrare ed a sua moglie Hilaria che ‘ama più di ogni altra cosa’. Un portavoce di Stephen Baldwin al Rolling Stone invece ha dichiarato: “Stephen sta bene ed è grato che nessuno sia rimasto ferito. Apprezza la preoccupazione e può confermare che lui e Alec stanno bene e sono sani e salvi”.

Emanuel Lo: "Il ritorno di Veronica Peparini ad Amici 25? Ecco cosa ne penso"/ "La vera sfida tra noi sarà…"