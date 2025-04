Non sarà una serata facile per Chiara Bacci quella del terzo serale di Amici 24. La ballerina di Alessandra Celentano affronterà un po’ di problemi, a partire da un incidente durante un’esibizione. Le anticipazioni svelano infatti che Chiara finirà per farsi male proprio verso la fine della puntata, in onda questa sera su Canale 5.

“La ballerina è caduta. – si legge sulle anticipazioni svelate da Il Vicolo delle News – Chiara purtroppo è scivolata sui coriandoli mentre ballava“. Durante una delle esibizioni del finale di puntata, Chiara è caduta facendosi male poi a un piede. Un’indiscrezione che ha subito scatenato la preoccupazione dei fan sulle sorti della ballerina e sull’entità dell’infortunio subito. C’è chi, infatti, teme che il proseguimento del suo percorso al serale possa essere a rischio. Ma è davvero così?

Come sta Chiara Bacci dopo l’infortunio al piede al serale di Amici 24

Pare che l’infortunio al piede di Chiara Bacci non abbia avuto delle conseguenze importanti e, dunque, non impedirà alla ballerina di continuare a gareggiare al serale di Amici 24. Proprio durante la stessa esibizione, secondo le anticipazioni di SeperguidaTV, Chiara avrebbe dato un bacio al professionista che stava ballando con lei, per richiesta di coreografia. Un gesto che avrebbe scatenato la gelosia del suo fidanzato Trigno: “Mentre balla bacia in bocca il ballerino professionista. Maria De Filippi dice che TrigNo era molto geloso”, si legge. Maria avrebbe allora preso di mira, bonariamente, il cantante, stuzzicandolo sull’accaduto. Il tono delle anticipazioni ci fa, dunque, credere che quello di Chiara sia stato solo un piccolo incidente senza gravi conseguenze.