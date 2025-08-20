Federica Panicucci vittima di un piccolo incidente: ecco come sta

Le vacanze estive hanno preso una piega inaspettata per Federica Panicucci. Ma, cos’è successo? Oggi, mercoledì 20 agosto, è uscito il nuovo numero di Chi con la rubrica di Giuseppe Candela “C’è chi dice”, dove il giornalista racconta retroscena sui personaggi dello spettacolo. A tal proposito, ha svelato di aver saputo che, durante i festeggiamenti di Ferragosto, la conduttrice avrebbe avuto un piccolo incidente. In particolare, pare sia caduta durante il pranzo del 15 agosto. Non è chiaro come sia avvenuta la caduta, ma, fortunatamente, i fan della presentatrice non devono preoccuparsi.

Federica Panicucci e Marco Bacini si sono lasciati?/ Sfogo durissimo: "Ora basta illazioni"

Difatti, sempre stando a quanto riportato da Candela, la Panicucci non avrebbe avuto nessun problema fisico e di salute dopo l’incidente, trattandosi solo di un momento di paura. Il volto di “Mattino Cinque“, dunque, potrà continuare a godersi l’estate prima del ritorno a lavoro in autunno, dove presenterà ancora una volta il talk show mattutino di Canale 5. Per ora, Federica non ha ancora raccontato l’accaduto sui suoi social, preferendo non esprimersi a riguardo.

Federica Panicucci e Marco Bacini in crisi?/ "Titoli di coda per la coppia": l'indiscrezione

L’estate di Federica Panicucci tra incidenti e inviti particolari: dettagli

Dopodiché, Giuseppe Candela ha svelato un altro retroscena sull’estate di Federica Panicucci. A quanto pare, la compagna di Marco Bacini sarebbe stata ospite nella residenza in Versilia del giornalista Alessandro Sallusti e della moglie Patrizia Groppelli. Insieme a lei, poi, tra gli invitati ci sarebbero stati diversi politici, tra cui il ministro Giuseppe Valditara, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini. Infine, a frequentare la dimora sarebbero anche giornalisti come Paolo Del Debbio, Nicola Porro e Giuseppe Cruciani.