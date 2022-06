Incidente per il figlio di Ben Affleck/ Guida un suv Lamborghini, ma colpisce…

Piccolo incidente per Samuel, il figlio di Ben Affleck

Piccolo incidente per Samuel, il figlio più piccolo di Ben Affleck, nato dall’amore, oggi finito, con l’attrice Jennifer Garner. Come riferisce il Daily Mail, l’incidente sarebbe avvenuto sotto lo sguardo attento di papà Ben che stava visionando il bambino. Quest’ultimo, 10 anni, infatti, stava guidando un suv Lamborghini Urus giallo, appena noleggiato dal padre in una concessionaria di Beverly Hills per 1475 al giorno.

Domenico Manzo, nuove ricerche in corso/ Procura accelera: pioggia di interrogatori

Il ragazzino avrebbe così deciso di provare a guidare il Sub sotto lo sguardo di papà Ben. Tuttavia, mentre guidava, come fa sapere il Daily Mail, ha colpito, mentre inseriva la retromarcia, una Bmw parcheggiata subito dietro. Tanta paura per il bambino che è stato prontamente consolato da papà Ben.

Jennifer Lopez in auto con il figlio di Ben Affleck durante l’incidente

Dopo il piccolo incidente, Ben Affleck ha consolato il figlio abbracciandolo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il bambino che, in quel frangente, era in auto con Jennifer Lopez. L’attuale compagna del padre, come racconta ancora il Daily Mail, sarebbe stata poi immortalata mentre si allontanava, mano nella mano, con il bambino.

Edoardo Tavassi "Mercedesz? L'unica che non ho sentito dopo l'Isola"/ "Se vedo il marcio significa che c'è"

Solo tanta paura per il piccolo che è stato subito consolato dal padre e della compagna di quest’ultimo che, presto, diventerà la moglie. Non si conoscono ancora dettagli, ma le nozze tra i due divi dovrebbero essere celebrate a breve.

LEGGI ANCHE:

Marianna Cendron 18enne scomparsa 9 anni fa/ Papà "Intercettazioni? Pronti al peggio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA