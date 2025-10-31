Incidente per Iva Zanicchi a Belve da Francesca Fagnani, cade di nuovo: "Brutta caduta durante la registrazione" Cos'è successo e come sta

Iva Zanicchi cade durante la registrazione di Belve: cos’è successo e come sta adesso

Dopo la caduta dei giorni scorsi durante un concerto in queste ore c’è stato un nuovo incidente per Iva Zanicchi. Il primo a riportare la notizia è il sempre attento sito di DavideMaggio che attraverso i suoi profili social ha annunciato che Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve durante la registrazione della prossima puntata. Non sono noti altri dettagli e informazioni specifiche ma pare che la cantante, che sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Belve in onda martedì 4 novembre, sia finita a terra

Secondo le prime indiscrezioni pare che Iva Zanicchi sia caduta perché non ha visto il gradino più insidioso dello studio in cui si registra Belve, come successo in passato anche ad altri ospiti, e sia finita a terra. Non si sa neanche come sta Iva Zanicchi dopo la caduta ma sempre Davide Maggio sul suo profilo Instagram fa sapere che sembra sia tutto a posto, nonostante la brutta caduta non ha riportato gravi danni e pare non essersi fatta nulla. Nessuna conseguenza grave per l’Aquila di Ligonchio che il prossimo gennaio compirà 85 anni.



Nuovo incidente per Iva Zanicchi nello studio del talk di Francesca Fagnani dopo la caduta della scorsa settimana

Non è la prima volta che Iva Zanicchi fa preoccupare per una caduta. Nei giorni scorsi la cantante è stata ospite a Noci (in provincia di Bari) dove ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi, da Come ti Vorrei, a La Mia Solitudine, Testarda Io, La Riva Bianca la Riva Nera, fino all’iconica Zingara. Durante lo show la cantante ha ringraziato il suo pubblico e voluto incontrare i suoi fan, ma nell’avvicinarsi al pubblico è inciampata ed è caduta a terra, alcuni agenti della polizia municipale sono intervenuti e l’hanno subito aiutata a rialzarsi. Un paio d’anni fa, invece, la cantante è caduta in diretta durante l’esibizione a Il cantante mascherato ma anche in quel caso fortunatamente non aveva riportato nessuna conseguenza.