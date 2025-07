Incidente per Katy Perry durante un concerto: rischia di perdere l'equilibrio e cadere mentre vola sul pubblico: evitato il peggio (VIDEO)

Attimi di terrore e paura per Katy Perry che ha rischiato di cadere da un’altezza notevole durante un suo concerto a San Francisco a causa di un problema tecnico mentre volava a bordo di una gigantesca farfalla sospesa sopra il pubblico. L’ incidente di Katy Perry è avvenuto durante una tappa del suo ‘Lifetime Tour’ nel corso dell’esibizione del suo celebre brano ‘Roar’. Il pubblico l’ha vista sfrecciare su una struttura a forma di farfalla quando a certo punto c’è stato un cedimento.

Secondo le prime ricostruzioni alcuni cavi che sorreggevano la struttura in cui si trovava la popstar hanno ceduto facendola scendere velocemente di circa un metro, per questo motivo Katy Perry ha rischiato di cadere sul pubblico mentre si trovava ad altezza notevole. Per fortuna il cedimento è durato solo pochi attimi. La Perry si è fermata spaventata fino a quando capito che la struttura poteva comunque reggerla e solo allora ha ripreso a cantare e portare a termine la sua esibizione.

Incidente per Katy Perry ha generato attimi di paura e terrore tra il pubblico per fortuna però la situazione non è degenerata e tutto si è risolto solo con un grande spavento mentre la popstar tra grande professionista ha immediatamente ripreso in mano le redini della situazione e concluso l’esibizione come programma. Alcuni presenti, inoltre, hanno immortalato con dei video la situazione che immediatamente, come prevedibile, sono diventati virali sui social anche per le drammatiche conseguenze che potevano esserci qualora la struttura non avrebbe rette e sarebbe crollata sul pubblico. Il video dell’incidente a Katy Perry è disponibile di seguito. Non è chiaro inoltre se nelle prossime tappe del tour mondiale, la popstar (al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Orlando Bloom) di cui una italiana a Milano, tale esibizione ci sarà oppure subirà delle modifiche.

